José Lápiz explota contra Verástegui y niega amenazas contra obispo de Aguascalientes

José Lápiz reta a Verástegui tras acusación Foto: Especial

El exactor y activista Eduardo Verástegui se pronunció en defensa del obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, luego de la publicación atribuida al creador de contenido José Lápiz, en la que ofreció 40 mil pesos para que alguien agrediera físicamente al religioso.

¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre José Lápiz?

Verástegui cuestionó públicamente a José Lápiz por el ofrecimiento de dinero y afirmó que el creador de contenido debería enfrentar consecuencias legales.

En una publicación difundida en redes sociales, el también excandidato presidencial independiente utilizó expresiones contra Lápiz y sostuvo que México no debe permitir amenazas contra integrantes de la comunidad cristiana.

Verástegui hizo referencia además a los 100 años de la Guerra Cristera y aseguró que él también ofrecería dinero, pero no para causar daño físico a alguien, sino para que Lápiz pudiera ser llevado ante las autoridades y recibir atención especializada.

José Lápiz responde a Eduardo Verástegui

Tras las declaraciones de Verástegui, José Lápiz respondió en una transmisión y rechazó que sus publicaciones constituyeran una amenaza contra el obispo.

El creador de contenido acusó a sus críticos de utilizar fragmentos de sus videos y afirmó que, en su opinión, se ha intentado presentar sus declaraciones fuera de contexto.

Lápiz también negó que pueda ser identificado formalmente como integrante de Morena y señaló que su respaldo al partido en distintos momentos no significa que tenga una afiliación partidista formal.

Durante su respuesta, reconoció que ha realizado críticas contra integrantes de la Iglesia, pero sostuvo que eso no significa que pretenda causarles daño físico.

“Una cosa es que los critique, a que los quiera mandar antes de tiempo con San Pedro”.

El creador de contenido también retó a Verástegui y a quienes lo han señalado a presentar las pruebas correspondientes ante la Fiscalía.

Fiscalía investiga publicaciones contra el obispo

La Fiscalía de Aguascalientes inició la investigación después de detectar mediante ciberpatrullaje una publicación relacionada con el obispo el pasado 1 de octubre.

El fiscal Manuel Alonso García informó que se recopilan publicaciones y otros elementos digitales para determinar si existen datos suficientes que permitan establecer una posible responsabilidad penal.

La autoridad también emitió medidas de protección para el obispo Juan Espinoza Jiménez, pese a que hasta ahora no existe una denuncia formal presentada por el religioso.

Intercambio entre Lápiz y Verástegui

La Fiscalía analiza el caso antes de determinar si procede una eventual judicialización. Cualquier orden de aprehensión tendría que ser solicitada ante un juez y, en su caso, autorizada por la autoridad judicial.

Mientras continúa la investigación, el intercambio entre Eduardo Verástegui y José Lápiz mantiene el caso en redes sociales, mientras las autoridades buscan determinar el alcance legal de las publicaciones dirigidas contra el obispo de Aguascalientes.

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