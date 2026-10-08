México depende de tecnología de EE. UU. para el fracking; gas natural sería más costoso

México carece de infraestructura para una posible extracción. Foto: Reuters.

La viabilidad de implementar el fracking para extraer gas natural en México depende de la importación de tecnología y el hallazgo de cuerpos de agua profundos. En caso de ser viable, tardarían años para alcanzar el nivel necesario de extracción, toda vez que el gas podría ser más caro durante el proceso.

En agosto, el Comité de Científicos y Especialistas, encargado de estudiar la viabilidad económica y ambiental de la explotación de gas natural no convencional, recomendó investigaciones adicionales para determinar las condiciones de las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas, para la extracción del hidrocarburo.

Además, el Comité recomendó0 investigar la existencia de agua salada en formaciones profundas para no usar agua superficial ni subterránea en la perforación, evitando así afectaciones para la agricultura y ganadería.

Ante estos avances, Iván García Kerdan, profesor investigador del Grupo de Energía del Tecnológico de Monterrey, subrayó que las cuencas tienen potencial para extraer hidrocarburo de forma no convencional, debido a que presentan continuidad geológica con la formación Eagle Ford, donde se extraen hidrocarburos en Texas.

Pese al potencial, explicó en entrevista a UnoTV que existen limitaciones, tanto regulatorias como tecnológicas que representan un reto para extraer el gas natural en México.

“La limitación está en la tecnología para la extracción, y sobre todo la tecnología que tenga menor impacto ambiental, que eso es lo que se está discutiendo en estos momentos”.

Limitaciones tecnológicas y agua

El experto mencionó que la tecnología en México es “limitante” para la extracción, pues se necesitarán perforaciones verticales de más de un kilómetro, así como horizontales de hasta 200 metros, en caso de que se avale el fracking.

Por ello, se tendrían que adquirir herramientas tecnológicas de Estados Unidos, país con un mayor desarrollo en la extracción de gas natural no convencional.

“Pero más que eso, tecnología que también permita (…) tener menor impacto ambiental, sobre todo en el uso de agua, en el tratamiento de agua, y también en la reducción de emisiones de metano”, precisó.

Iván García consideró que los próximos meses serán fundamentales en la exploración de yacimientos de agua a gran profundidad que se usaría en la perforación, uno de los aspectos centrales para determinar la viabilidad del fracking.

Otro aspecto relevante es que los posibles cuerpos de agua estén en condiciones de uso y tengan la capacidad suficiente para una extracción sostenible a 10 o 25 años.

“Los estudios preliminares (sobre la existencia de yacimientos) parecen indicar que sí existe, pero no existen los estudios finales que nos den la certeza de que esos cuerpos estén en la cantidad que se necesita y que su extracción sea sustentable a mediano plazo”.

México carece de terminales de almacenamiento para alcanzar la soberanía energética

Hasta 2024, México solo tenía cinco terminales de almacenamiento de gas natural en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima. Sin embargo, estas instalaciones no cuentan con la capacidad estratégica y operativa para almacenar grandes cantidades de gas natural, lo cual sería necesario para el fracking en México.

En mayo del 2026, el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) Cuitláhuac García Jiménez, indicó que las terminales actuales tienen una capacidad de entre dos y cuatro días de almacenamiento ante una contingencia, explicó en un hipotético escenario de corte de suministro por parte de Estados Unidos.

El Programa Institucional de Cenagas 2026-2030 indica que México debe desarrollar una infraestructura de almacenamiento para crear inventarios estratégicos y operativos, gestionados por el Estado.

Un plan a largo plazo

Con este panorama, el especialista del Tecnológico consideró que determinar la viabilidad del fracking para el gas natural en México podría demorar años.

Además, una posible extracción de gas natural sería progresiva para alcanzar la llamada soberanía energética y reducir la dependencia con Estados Unidos.

“Yo sí creo que el Gobierno tiene la encomienda de empezar producción antes de que termine el gobierno actual y poder tener una buena inercia de producción (…) porque el objetivo, básicamente, es reducir al 0% la importación de gas”.

Aunque se logre el fracking, México no podría competir en precio con el gas natural de Estados Unidos, el cual suele tener precios bajos por su abundancia y que deriva de la extracción de petróleo. Por ello, consideró como probable que el gas natural extraído en territorio nacional sea más caro que en el país vecino.

“Las condiciones del gas natural en Estados Unidos son tan favorables para ellos. Tienen muchísimo gas. Tecnología ya muy desarrollada de muchos años que han hecho que los costos bajen”.

Para evitar un mayor incremento, el país tendría que evitar un mayor consumo de gas natural, indicó Iván García. Y es que, precisó que, actualmente, México tardaría hasta unos quince años en alcanzar el volumen de producción actual, si se mantiene la misma demanda.

“Estoy hablando de los niveles que tenemos ahorita en el 2026. En este momento, podrías decir que sí se podría obtener una soberanía sobre el gas, pero en un escenario muy estable y sin crecimiento de la demanda. Eso difícilmente va a ocurrir.”

El especialista consideró que alcanzar la soberanía en gas natural dependerá de los planes en materia energética de este sexenio y del siguiente.

¿En qué beneficiará el fracking al consumidor de gas natural en México?

Iván García destacó que el mexicano difícilmente vería un beneficio en los primeros años de producción de gas natural.

“Económicamente, va a ser, y sobre todo en un principio, un gas más caro y eso por supuesto va a subir los precios de productos y servicios que dependan de este insumo. Sobre todo en la industria, en los procesos industriales que ocupan gas para producir calor o en el sector refinación o el mismo gas natural que nos puede llegar a las casas”.

En cambio, el fracking para la extracción de gas natural podría generar más y mejores empleos, como ocurre en Texas y Nuevo México.

“Yo creo que ahí es donde el país podría ganar, fortalecer una industria que ha ido a la baja en los últimos años”.

Una soberanía energética impulsada por la incertidumbre

Iván García reconoció la labor del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en “cuidar” el aspecto social del fracking, ante la resistencia que existe por riesgos ambientales.

Aseveró que la Federación insiste en la soberanía por la incertidumbre que hay con respecto a Washington, siendo una “preocupación legítima”, sumado a los intereses de grupos empresariales del noroeste.

Además, consideró que México cometió el error de depender demasiado el gas natural desde hace 15 años, pues cerca del 70% de la generación de energía depende de este hidrocarburo.

Iván García destacó que el Ejecutivo debe seguir consensuando la aplicación del fracking con organizaciones civiles e industriales.

“Sería desafortunado que se tomen decisiones políticas sin tomar en cuenta a los grupos de interés que van a estar involucrados. Lo que yo estoy viendo es una prudencia”.

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