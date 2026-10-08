California bajo presión: ICE inicia una operación de 45 días contra inmigrantes

Migrante toma agua en California. Foto: Envato.

Si tienes familia, amigos o seres queridos en California, esta noticia puede generar una preocupación muy concreta: ¿qué está pasando con los operativos de ICE y a quiénes están buscando? Una nueva operación migratoria, denominada Operation Safe California, habría comenzado en el área de San Diego y podría extenderse durante al menos 45 días.

¿Qué es Operation Safe California y dónde comenzaron los operativos de ICE?

De acuerdo con una investigación publicada por Washington Examiner, ICE habría puesto en marcha una operación de aproximadamente mes y medio en California, uno de los estados con mayor población latina del país.

El operativo habría comenzado hace unos días en los alrededores de San Diego, ciudad ubicada junto a la frontera con México. Según fuentes conocedoras del plan citadas por el medio, la estrategia podría extenderse a otras zonas del estado.

Hay un elemento que cambia considerablemente la lectura de esta noticia.

Las fuentes aseguran que la instrucción interna sería detener a inmigrantes que los agentes encuentren, sin limitar la operación exclusivamente a personas con antecedentes criminales. Es decir, el foco no estaría solamente en los llamados “peores delincuentes”, sino también en inmigrantes que no tienen historial criminal.

Washington Examiner señala que la operación no había sido anunciada públicamente por ICE o el Departamento de Seguridad Nacional al momento de su publicación.

Eso obliga a mantener cierta cautela periodística: Operation Safe California está siendo reportada a partir de fuentes familiarizadas con el operativo y no de un comunicado público de ICE.

Pero hay algo que sí está ocurriendo y ayuda a entender el contexto.

¿Por qué ICE está aumentando las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos?

CNN reportó esta semana que la dirección de ICE instruyó a sus agentes a incrementar en mil las detenciones diarias, con el objetivo de volver a una meta de hasta 3 mil arrestos al día.

Según las fuentes citadas por CNN, los agentes también recibieron el objetivo de alcanzar unas 19,000 detenciones semanales. La misma información señala que ICE venía realizando alrededor de 2 mil arrestos diarios.

La administración Trump niega que existan “cuotas” de arrestos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que no existen cuotas y que ICE utiliza todos los recursos legales disponibles para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Aun así, la coincidencia resulta difícil de ignorar.

Por un lado, ICE recibe nuevas instrucciones para aumentar sus detenciones a nivel nacional. Por el otro, aparece una operación específicamente reportada en California que, según fuentes, tendría como objetivo incluso a inmigrantes sin antecedentes criminales.

¿Qué significa esto para los inmigrantes en California?

Aquí está la parte que probablemente más interesa a las familias.

La noticia no significa que todas las personas indocumentadas en California serán detenidas ni que exista una orden para arrestar a cualquier persona latina. Tampoco significa que una persona vaya a ser deportada automáticamente después de un contacto con ICE.

Lo que sí refleja es un escenario de mayor actividad migratoria federal.

Y California no es un territorio cualquiera para ICE.

El estado mantiene desde hace años una relación especialmente conflictiva con el Gobierno federal por la aplicación de las leyes migratorias. California limita la cooperación de las autoridades estatales y locales con ICE mediante sus leyes de “estado santuario”, mientras el Gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para realizar arrestos directamente.

En septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó 21 leyes relacionadas con la aplicación federal de las leyes migratorias, incluyendo nuevas reglas sobre instalaciones de detención, transparencia y determinadas prácticas utilizadas durante operativos federales.

Entre las medidas figura una que exige identificación visible en determinados vehículos rentados utilizados por agentes para arrestos, detenciones o transporte, además de restricciones sobre el uso de instalaciones estatales para preparar o realizar operaciones migratorias.

Eso no elimina la autoridad federal de ICE. Y aquí está el punto que una familia inmigrante necesita tener claro: California puede imponer determinadas reglas estatales, pero no puede simplemente impedir que ICE ejerza su autoridad federal.

¿Operation Safe California durará 45 días?

Según las fuentes citadas por Washington Examiner, sí. El operativo tendría una duración inicial de al menos 45 días.

La información publicada apunta a que San Diego sería el punto de inicio, aunque el alcance anunciado informalmente sería mucho mayor. El reporte describe una operación en todo California y no únicamente una acción fronteriza.

El momento también llama la atención.

La operación surge pocas semanas antes de las elecciones intermedias de noviembre. Esa coincidencia temporal añade una dimensión política a una disputa migratoria que ya enfrenta a la administración Trump con California.

Pero conviene no convertir esa coincidencia en una afirmación de causalidad. No hay, en la información disponible, una confirmación oficial de que Operation Safe California haya sido diseñada por motivos electorales.

Lo comprobable es que el aumento de la presión sobre ICE ocurre en paralelo a una campaña migratoria cada vez más agresiva.

Y California vuelve a estar en el centro.

¿ICE ya está realizando más arrestos en otras zonas de California?

Hay señales de que la actividad migratoria federal no se limita a San Diego.

En la Costa Central, el medio local KEYT reportó un incremento de arrestos durante los primeros días de octubre. Una organización comunitaria, 805 UnDocuFund, contabilizó 34 personas detenidas entre lunes y martes en áreas como Santa Maria, Buellton, Guadalupe y Lompoc. El medio aclaró que no pudo verificar de manera independiente el estatus migratorio de cada persona ni las circunstancias exactas de los arrestos.

Esto importa porque permite observar la historia más allá del anuncio de una nueva operación.

La preocupación entre las comunidades inmigrantes ya está creciendo en distintas partes del estado.

Al mismo tiempo, las autoridades federales continúan ampliando su capacidad operativa. CNN informó que el Gobierno busca aumentar espacios e infraestructura temporal para procesamiento y detención debido al incremento de arrestos.

Para los latinos que viven en California, quizá esa sea la señal más importante: no se trata solamente de una operación aislada, sino de un momento de mayor presión migratoria en todo Estados Unidos.

Y mientras ICE aumenta sus objetivos de detención, California intenta levantar nuevas barreras legales y de supervisión.

La disputa sigue creciendo. Los agentes federales tienen más presión para detener. El estado tiene más mecanismos para vigilar cómo se realizan esas operaciones. Y, en medio de ambos, están las familias que simplemente intentan saber si mañana será un día normal.

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