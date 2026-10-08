Por huracán Isaías y mal clima, suspenden clases en estos estados

No hay clases escolares por lluvias. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Yucatán, Campeche, Puebla y Michoacán suspendieron clases este jueves 8 de octubre y, en algunos casos, también el viernes 9, debido a distintos fenómenos meteorológicos, como el huracán Isaías, la tormenta tropical Simón, y condiciones de lluvia que podrían representar riesgos para la comunidad escolar.

Suspensión de clases

Yucatán

En Yucatán, el huracán Isaías, categoría 1, continúa alejándose de la Península de Yucatán y avanza sobre el Golfo de México rumbo a Estados Unidos (EE.UU.). A las 6:00 horas de este jueves, su centro se ubicaba aproximadamente a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso y a 314 kilómetros al noroeste de Mérida, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 160 kilómetros por hora.

Aunque no se prevé un impacto directo en Yucatán, las bandas nubosas del sistema continuarán generando lluvias en diferentes puntos del estado, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la zona costera.

Como medida preventiva, este jueves permanecen suspendidas las clases en 27 municipios de Yucatán, incluida Mérida, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución y los efectos del sistema.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS. pic.twitter.com/5HxaCJS2wj — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) October 7, 2026

Municipios con suspensión de clases:

Abalá Chicxulub Pueblo Chocholá Conkal Dzemul Halachó Hunucmá Ixil Kanasín Kinchil Kopomá Maxcanú Mérida Progreso Sacalum Samahil Sinanché Tetiz Telchac Puerto Timucuy Ucú Umán Yaxkukul Celestún Dzidzantún Dzilam de Bravo Yobaín

Campeche

En Campeche, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las labores educativas este jueves 8 de octubre en todos los planteles de Educación Básica debido al paso del ahora huracán Isaías.

La medida busca prevenir posibles afectaciones en carreteras y caminos que utilizan maestras y maestros para trasladarse a sus centros de trabajo, además de priorizar la seguridad de niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

Para los niveles Medio Superior y Superior, la decisión quedará a consideración de cada plantel y de sus respectivos programas de estudio, debido a su autonomía.

Las actividades de Educación Básica deberán reanudarse el viernes 9 de octubre, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad escolar a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil.

Foto: Facebook Seduc Cam

Puebla

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal informó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos durante los días 8 y 9 de octubre. La medida fue establecida mediante una circular con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud de la comunidad escolar ante el pronóstico de un fuerte temporal lluvioso.

De acuerdo con el alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se prevén intensas precipitaciones en las regiones de la Sierra Norte, Nororiental, Tehuacán-Sierra Negra, Valle de Serdán y la Mixteca.

Cobertura de la medida por regiones:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan. Tehuacán – Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán. Valle de Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec. Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

Michoacán

En Michoacán, la suspensión de clases obedece a una situación distinta, ya que las autoridades educativas determinaron suspender actividades este jueves 8 y viernes 9 de octubre debido a la tormenta tropical Simón.

La medida aplica en la región Sierra-Costa, en escuelas públicas y privadas de Lázaro Cárdenas, así como en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Arteaga y Tumbiscatío.

La decisión fue tomada después de que el Consejo Municipal de Protección Civil sesionara de manera extraordinaria y determinara implementar un Puesto de Comando de Incidentes para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y fortalecer la respuesta ante posibles afectaciones. Durante la reunión también se planteó anticipar la salida de estudiantes ante el pronóstico de lluvias, debido a que las precipitaciones intensas podrían afectar o suspender el servicio de transporte público y dificultar el regreso de los alumnos a sus hogares.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención y mantiene en estado de alistamiento a personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias, además de vehículos, unidades de superficie, equipo especializado y herramientas.

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