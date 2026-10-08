Rachel, Simón e Isaías, los tres ciclones que acorralan a México: impactantes imágenes satelitales

Así se ve el país. Foto: Zoom Earth

Tres ciclones tropicales se encuentran activos de manera simultánea en zonas cercanas a México, aunque cada uno presenta características y trayectorias diferentes; pues mientras uno se aleja gradualmente del territorio nacional, otro avanza frente a las costas del Pacífico y un tercero se desplaza por el Golfo de México con dirección hacia Estados Unidos.

Se trata de Rachel, Simón e Isaías, sistemas que mantienen bajo vigilancia a distintas regiones debido a las lluvias, vientos y oleaje que pueden generar durante los próximos días.

Tanto la plataforma de mapas Zoom Earth como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) han compartido imágenes y animaciones satelitales.

Very active in the tropics this week…#Rachel will impact Southern California and Arizona as a post-tropical storm, #Isaias is forecast to landfall as a category 2 hurricane on the northern Gulf Coast, and #Simon will approach west-central Mexico as a major hurricane. pic.twitter.com/y3w92mhnd8 — Collin Gross (@CollinGrossWx) October 8, 2026

¿En qué parte de México se ubican Rachel, Simón e Isaías?

En el Pacífico oriental, Rachel permanece como huracán, aunque se encuentra bastante alejado de la península de Baja California.

Más cerca de las costas mexicanas se encuentra Simón, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde las 06:00 horas, se ubicó aproximadamente a 310 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

Rachel, Simon, and Isaias, all currently heading for landfall in the next few days 👀 pic.twitter.com/w7LeqpLGEf — Zoom Earth (@zoom_earth) October 7, 2026

Su circulación puede provocar lluvias torrenciales en Guerrero, intensas en Oaxaca y muy fuertes en la costa de Michoacán.

En el otro extremo del territorio nacional se encuentra Isaías, huracán categoría 1 que se localizó aproximadamente a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 kilómetros por hora.

Isaías se desplazaba hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora y su circulación generará lluvias intensas en zonas de Chiapas, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Rachel (left), Simon (middle), and Isaias (right) all in one satellite loop 🌀 pic.twitter.com/gP2MWBfzTY — Jorge Torres (@JorgeTWeather) October 8, 2026

La presencia simultánea de los sistemas puede apreciarse en imágenes satelitales como la que ofrece Zoom Earth, plataforma que permite observar la evolución de fenómenos meteorológicos y sus trayectorias.

En la captura de Zoom Earth se observa una vista amplia de México y las regiones que lo rodean, las grandes formaciones nubosas permiten identificar la actividad meteorológica tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y el Caribe.

Foto: SMN

La imagen permite observar en una sola vista que los tres ciclones se encuentran en diferentes puntos alrededor de México, aunque sus recorridos no son iguales y tampoco representan el mismo riesgo para el territorio nacional.

Si bien, el SMN también ofrece imágenes satelitales, al momento, estas no reflejan al momento la presencia de todos los huracanes, pues solamente se muestra a Isaías.

¿Qué se espera para México con la presencia de los tres ciclones?

Los principales efectos previstos se concentran en lluvias, vientos y oleaje en distintas zonas del país; ya que mientras Simón mantiene efectos potenciales sobre entidades del Pacífico, particularmente Guerrero, Oaxaca y Michoacán, Isaías genera condiciones de atención en estados del sureste y Golfo de México, entre ellos Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Rachel, por su parte, permanece más alejado de la península de Baja California, por lo que su posición y trayectoria son diferentes a las de los otros dos sistemas.

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