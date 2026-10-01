Tipo de cambio hoy 1 de octubre: dólar vuelve a superar la barrera de los 18 pesos por unidad

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este jueves 1 de octubre de 2026 se cotizó en 18.06 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 1 de octubre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.0692 M.N. (dieciocho pesos con seiscientos noventa y dos milésimos moneda nacional) por un dólar de los Estados Unidos (EE. UU).

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México, hasta el pasado miércoles 30 de de septiembre.

Dólar equivale a 18.0692 pesos



equivale a 18.0692 pesos Euro equivale a 20.5248 pesos



equivale a 20.5248 pesos Yen japonés equivale a 0.1150 pesos



equivale a 0.1150 pesos Libra esterlina equivale a 24.0149 pesos



equivale a 24.0149 pesos Yuan chino equivale a 2.6940 pesos

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