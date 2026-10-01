A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 1 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

Huracán Rachel golpea Colima y Michoacán con lluvias intensas, inundaciones y fuerte oleaje; autoridades mantienen alertas en el Pacífico mexicano.

Senado aprueba reforma contra piratería y fraude; la oposición advierte posibles riesgos para memes, sátira y creadores de contenido.

Termina huelga del Nacional Monte de Piedad tras casi un año: ¿cuándo podrán los clientes recuperar sus prendas?

IMSS bajo presión: trabajadores marchan por falta de insumos mientras familias exigen respuestas por la muerte de bebés en Jalisco.

Claudia Sheinbaum cumple dos años como presidenta de México: cambios, pendientes y desafíos de su administración.

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