A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 1 de octubre de 2026
GENERANDO AUDIO...
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
- Huracán Rachel golpea Colima y Michoacán con lluvias intensas, inundaciones y fuerte oleaje; autoridades mantienen alertas en el Pacífico mexicano.
- Senado aprueba reforma contra piratería y fraude; la oposición advierte posibles riesgos para memes, sátira y creadores de contenido.
- Termina huelga del Nacional Monte de Piedad tras casi un año: ¿cuándo podrán los clientes recuperar sus prendas?
- IMSS bajo presión: trabajadores marchan por falta de insumos mientras familias exigen respuestas por la muerte de bebés en Jalisco.
- Claudia Sheinbaum cumple dos años como presidenta de México: cambios, pendientes y desafíos de su administración.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.