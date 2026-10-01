Netanyahu asegura que incidente en vuelo de Flydubai pretendía debilitar relaciones con EAU

Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al copiloto de un vuelo de la emiratí Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado “estrellar el avión”, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Al mismo tiempo, elogió “el extraordinario valor” del piloto, que, junto a pasajeros convertidos en “héroes”, salvó este miércoles la vida de los 174 ocupantes al reducir al agresor.

Aunque la aerolínea ha pedido que “se eviten las especulaciones prematuras”, las autoridades israelíes han hablado de un “intento de atentado terrorista yihadista” dirigido contra “los israelíes, Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham”, en referencia al acuerdo de 2020 auspiciado por Donald Trump para normalizar relaciones entre Israel y los países árabes.

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel. Algunos han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

El piloto, que resultó “gravemente herido” por una puñalada de su compañero de cabina, fue ingresado en un hospital de la ciudad saudí de Tabuk, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia, según el primer ministro israelí. Se encuentra “en estado estable”, según precisó en X la embajada de la India en Arabia Saudita.

El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó al piloto como “HÉROE” en redes sociales. Netanyahu, que dice estar “en contacto constante” con las autoridades saudíes, ordenó a los servicios de seguridad de su país “que se preparen ante cualquier posible amenaza”.

Asimismo, elogió en particular a un fontanero israelí que entró a la cabina, vio al atacante y “lo agarró por detrás, lo tiró hacia atrás, se sentó en el asiento del piloto y tiró de la palanca de mando” mientras otros pasajeros reducían al agresor. Ni la compañía aérea ni Riad han corroborado hasta el momento las afirmaciones israelíes.

Donald Trump dijo que habló con Netanyahu sobre esta “historia increíble” protagonizada por “un terrorista o quizás un loco”, pero sin pronunciarse sobre la naturaleza del incidente.

“Absolutamente aterrador”

Las razones del altercado entre los dos pilotos son, por el momento, “desconocidas”, declaró Flydubai en un comunicado, añadiendo que “la tripulación había conseguido controlar la aeronave con éxito”. Anunció, además, la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel mientras dure la investigación.

“Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó “sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, relató la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk.

A su llegada a Tel Aviv, Chaim Nazarovitz describió un vuelo “absolutamente aterrador”. “En un instante, sientes que pierdes el control (…) Ya no estás entre los vivos”, declaró.

“Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo”, declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí. El avión “comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador”, describió otra pasajera a la misma cadena. “Creímos que no saldríamos vivos”.

Según los datos del sitio Flightradar, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34 mil pies a las 05:21 GMT a menos de 17 mil pies a las 05:22 GMT.

En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas. La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.