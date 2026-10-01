Pipa fuera de control embiste a 8 autos y 2 motos en la México-Pachuca rumbo a Indios Verdes

Una pipa vacía embistió ocho automóviles y dos motocicletas. Foto: Cuartoscuro

Una pipa vacía embistió a ocho automóviles y dos motocicletas sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a Indios Verdes, a la altura de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex). Tras el choque, el conductor presuntamente abandonó el lugar al saltar la barda de contención y huir.

El accidente ocurrió en el kilómetro 15+200, cerca de la parada conocida como El Frontón, donde la unidad habría perdido el control y terminó impactándose contra los vehículos y la barrera de contención, además de arrollar a dos motocicletas.

01/10/26



La carambola ocurrió exactamente en la Autopista México-Pachuca, a la altura del paradero y puente conocido como “El Frontón” (kilómetro 14), en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. pic.twitter.com/m5NSTF4ipe — Elcuervo (@Elcuervo49) October 1, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los motociclistas involucrados presuntamente habría perdido la vida por lo que se espera que las autoridades correspondientes determinen el saldo del percance.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué provocó que el conductor perdiera el control de la pipa. Aunque la unidad circulaba vacía, el impacto involucró a varios vehículos y generó afectaciones en esta importante vía de acceso a la Ciudad de México (CDMX) y las filas ya son kilométricas porque solo hay un carril habilitado.

¿Dónde ocurrió el accidente de la pipa en la México-Pachuca?

El choque se registró en la autopista México-Pachuca, kilómetro 15+200, en la zona de Santa Clara, municipio de Ecatepec, con dirección a Indios Verdes.

El punto se encuentra cerca de la parada de transporte público conocida como El Frontón. En ese tramo, la pipa habría perdido el control, embistió a ocho automóviles y dos motocicletas y terminó contra la barda de contención.

Tras el accidente, el operador presuntamente descendió de la unidad y escapó al saltar la barrera. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su identidad ni sobre su localización.

Las causas del percance también permanecen sin esclarecerse. Será necesario que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

#ÚltimaHora 🚨 | Accidente en la autopista México-Pachuca, a la altura del frontón, deja una persona sin vida. Circula con precaución.



Información en proceso. pic.twitter.com/2ILWue0ody — Info Libre (@InfoLibreMx) October 1, 2026

¿Cuántos vehículos fueron afectados y hay personas fallecidas?

De acuerdo con la información preliminar, el accidente involucró a 10 vehículos: ocho automóviles y dos motocicletas, además de la pipa que los embistió.

Uno de los motociclistas presuntamente habría fallecido a consecuencia del impacto. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre el número de personas lesionadas o la identidad de las posibles víctimas.

La unidad de carga se encontraba vacía al momento del choque. Aun así, el impacto contra los vehículos y la barrera de contención provocó una situación de riesgo para quienes transitaban por el tramo.

Se espera que las autoridades actualicen el saldo del accidente y proporcionen información sobre las diligencias para localizar al conductor.

Alternativas viales por accidente en la México-Pachuca

Debido al percance en el kilómetro 15+200, a la altura de Santa Clara y con dirección a Indios Verdes, los automovilistas pueden considerar las siguientes opciones, según su punto de origen y destino:

Avenida Central (Carlos Hank González): puede funcionar como alternativa para algunos recorridos dentro de Ecatepec y hacia la zona norte de la CDMX. Antes de desviarte, verifica las condiciones del tránsito

puede funcionar como alternativa para algunos recorridos dentro de Ecatepec y hacia la zona norte de la CDMX. Antes de desviarte, verifica las condiciones del tránsito Vía Morelos: opción para desplazamientos locales en Ecatepec y conexión con otras vialidades del municipio

opción para desplazamientos locales en Ecatepec y conexión con otras vialidades del municipio Autopista Siervo de la Nación: puede servir para ciertos trayectos entre Ecatepec y zonas cercanas, dependiendo del destino final y de los accesos disponibles

Las alternativas no necesariamente evitan toda la congestión y pueden presentar carga vehicular propia. Se recomienda consultar los reportes de tránsito en tiempo real y seguir las indicaciones de los elementos viales antes de cambiar de ruta.

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