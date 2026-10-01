Huracán Rachel y frente frío abrirán octubre este jueves con lluvias en todo el país

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 1 de octubre de 2026, el huracán Rachel continuará intensificándose al sur de la península de Baja California, propiciando lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, donde además causará vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras, así como en Jalisco.

A la par, el frente frío 1 se extenderá sobre el noreste mexicano, interactuando con otros fenómenos y ocasionando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de chubascos en Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevén vientos fuertes con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

#Rachel se intensifica a #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson, a 390 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes #Jalisco. Más info en https://t.co/VVYNAkfJiY ⬇️ pic.twitter.com/VOirY67Yfb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

Mientras que la nueva onda tropical 42, que ingresará a la península de Yucatán, entre otros fenómenos, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y esa península.

De igual forma, este 1 de octubre se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán, mientras que el monzón mexicano dejará de afectar el noroeste mexicano.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango Zacatecas San Luis Potosí

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Guanajuato Querétaro Hidalgo Tlaxcala Puebla Veracruz Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes Colima Estado de México Ciudad de México Morelos Tabasco Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora Chihuahua



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste y noroeste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y noroeste), Veracruz, Tabasco (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Durango, Chihuahua (este), Zacatecas (norte), Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit (norte), Querétaro (norte), Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Viento: 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: sur de Baja California Sur. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila; así como en las costas de Jalisco, Guerrero y Oaxaca. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en la costa de Chiapas.

Oleaje: 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Baja California Sur. 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Tamaulipas y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este jueves se prevé cielo nublado con bruma y ambiente fresco durante la mañana, y frío en zonas montañosas del Estado de México, con ambiente templado a cálido y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (centro y suroeste), que estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el ciclón tropical Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste y noroeste, alejándose paulatinamente de costas nacionales, aunque mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el noroeste mexicano, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Baja California Sur y Sinaloa.

Además, el frente frío 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noreste, donde ocasionará lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que se prevé el descenso de la temperatura en el norte y noreste, y viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

A la par, el desplazamiento de la onda tropical 42 sobre el sureste, entre otros fenómenos, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, persistiendo el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y sureste, incluida la península de Yucatán.

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