¡Fuerte estruendo en CDMX! Explota transformador en inmueble de Avenida Juárez

La explosión fue captada en video. Foto: @SGIRPC_CDMX

Un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la madrugada de este jueves en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se registrara una explosión en un inmueble ubicado sobre Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El incidente ocurrió en el número 60 y fue captado por las cámaras de la ciudad.

EXPLOTA PLANTA DE LUZ EN AV. JUÁREZ #CDMX



Así se vio el estruendo desde las alturas. Las cámaras de la ciudad captaron el momento del estruendo, originado por acumulación de gas, en el inmueble marcado con el número 60.



Afortunadamente no hubo lesionados pic.twitter.com/DFXxjKPXJ1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 1, 2026

¿Qué pasó en el inmueble de Avenida Juárez?

De acuerdo con información de los Bomberos de la Ciudad de México, la explosión se registró en un transformador de 150 kVA ubicado en un edificio de planta baja y cinco niveles, utilizado como oficinas. Debido al fuego, se quemaron diversos artículos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, al interior de un inmueble ubicado en Avenida Juárez 60, esquina con Luis Moya, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, se registró la explosión de un transformador de luz, que provocó daños en acabados, cristalería, aluminio y fachada.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, se presentó en el lugar para coordinar las acciones de los equipos de atención de emergencias, mientras que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevó a cabo la correspondiente revisión del cableado para la mitigación de riesgos y, en su momento, el restablecimiento del servicio.

Recibimos el reporte de Incendio en la colonia Centro, en @AlcCuauhtemocMx ; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/bdw1opcrXZ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 1, 2026

No hubo personas lesionadas

Bomberos de la CDMX informaron que no hubo personas lesionadas por el incidente, mientras que en redes sociales circula el video que muestra el momento en que se registró el estruendo en Avenida Juárez.

¿Qué hacer si explota un transformador de luz?

Aléjate de inmediato del transformador y de la zona donde ocurrió la explosión.

del transformador y de la zona donde ocurrió la explosión. No te acerques a cables caídos , aunque aparentemente no tengan corriente; podrían seguir energizados.

, aunque aparentemente no tengan corriente; podrían seguir energizados. No toques postes, estructuras metálicas ni objetos que puedan estar en contacto con cables.

que puedan estar en contacto con cables. Si estás dentro de un inmueble cercano, aléjate de ventanas y puertas y sigue las indicaciones de las autoridades.

y sigue las indicaciones de las autoridades. No intentes apagar el fuego si está relacionado con instalaciones eléctricas.

si está relacionado con instalaciones eléctricas. Evita utilizar agua para intentar controlar un incendio eléctrico.

para intentar controlar un incendio eléctrico. No regreses a la zona hasta que Bomberos o personal especializado indiquen que es seguro.

hasta que Bomberos o personal especializado indiquen que es seguro. Si hay personas lesionadas, solicita servicios de emergencia y evita ponerlas en riesgo al intentar auxiliarlas.

y evita ponerlas en riesgo al intentar auxiliarlas. Si es posible hacerlo sin acercarte al peligro, reporta el incidente a las autoridades o a la compañía eléctrica .

. No difundas información no confirmada sobre la causa del incidente; espera los reportes oficiales.

Importante: ante una explosión de un transformador, lo principal es mantener distancia y permitir que personal especializado controle la emergencia.

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