La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de octubre de 2026

Explican en qué consiste la “Ley Antimemes”

Titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, rechaza que la nueva reforma presidencial al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimeme”, pretenda limitar la libertad de expresión.

“Absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso. No habla de críticas, de memes, de sátira”.

Subraya que la propuesta regula la pirateria, en el uso no autorizado de imágenes institucionales para algún lucro.

El artículo 403 Bis del Código Penal contempla una pena de uno a cinco años de prisión por usar, reproducir, imitar o incorporar a escala comercial la identidad gráfica de cualquier institución pública “para inducir al error o al engaño con intención de cometer un ilícito”.

Como ejemplo, expuso las páginas de internet que fingen ser funcionarios del IMSS para cometer fraudes.

Por otra parte, Luisa María Alcalde explica en qué consiste la reforma para impedir que personas con doble nacionalidad sean gobernadores o presidentes de la República.

Detalla que en el artículo 116 de la Constitución se establece que solo podrá ser gobernador un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años.

En el mismo artículo, se señala que solo podrá ser gobernador un ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga ni adquiera otra nacionalidad. En caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a su registro como candidato.

Dichas disposiciones aplican también para los aspirantes a la presidencia de la República. Lo anterior será aplicable a partir del 2028.