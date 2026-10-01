La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 1 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 1 de octubre de 2026
México cuenta con:
-27 Centros Públicos de Investigación
-48 mil investigadores del SNII
-Mil 139 investigadores por México
100 mil becas y apoyo del Secihti para estudiantes
-28 planteles de la Universidad Rosario Castellanos
-3 mil 142 proyectos de investigación vigentes en universidades
-13 proyectos estratégicos
-160 patentes otorgadas en 2025
Entre los proyectos estratégicos, destaca:
–Olinia, el minivehículo eléctrico mexicano
-Kutsari, plan que impulsa la canea de valor de semiconductores
-Coatlicue, la supercomputadora mexicana
-Ixtli, la constelación de satélites de observación terrestre
-Plan para atender y usar el sargazo
-Apixqui, monitoreo meteorológico-oceánico y alerta temprana
-Quetzal, de vehículos aéreos no tripulados
Rosaura Ruiz rinde el Segundo Informe de labores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).
Explican en qué consiste la “Ley Antimemes”
Titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, rechaza que la nueva reforma presidencial al Código Penal y a la Ley de Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimeme”, pretenda limitar la libertad de expresión.
“Absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso. No habla de críticas, de memes, de sátira”.
Subraya que la propuesta regula la pirateria, en el uso no autorizado de imágenes institucionales para algún lucro.
El artículo 403 Bis del Código Penal contempla una pena de uno a cinco años de prisión por usar, reproducir, imitar o incorporar a escala comercial la identidad gráfica de cualquier institución pública “para inducir al error o al engaño con intención de cometer un ilícito”.
Como ejemplo, expuso las páginas de internet que fingen ser funcionarios del IMSS para cometer fraudes.
Por otra parte, Luisa María Alcalde explica en qué consiste la reforma para impedir que personas con doble nacionalidad sean gobernadores o presidentes de la República.
Detalla que en el artículo 116 de la Constitución se establece que solo podrá ser gobernador un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años.
En el mismo artículo, se señala que solo podrá ser gobernador un ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga ni adquiera otra nacionalidad. En caso de tenerla, debe renunciar a ella previo a su registro como candidato.
Dichas disposiciones aplican también para los aspirantes a la presidencia de la República. Lo anterior será aplicable a partir del 2028.
Nuevo libro de AMLO
La presidenta comenta que los expresidentes mantienen actividad en redes sociales, pero si lo hace AMLO se desatan críticas.
“Vamos a leer el libro, y ya vamos platicando algunos de los temas… Y muchas gracias al presidente López Obrador por sus palabras”.
Asevera que “hay algunos que se pusieron muy molestos” con la nueva aparición pública del expresidente. Además, dice que AMLO no se retiró de la política, sino solo de la vida pública.
Claudia Sheinbaum resalta que este jueves se cumplen dos años desde que asumió el gobierno. También califica como “muy emotivo” el video de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde anunció su segundo libro, “Pueblo”.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 1 de octubre.
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