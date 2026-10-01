Trabajadores y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 1 de octubre

Movilizaciones en CDMX este 1 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 1 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 1 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/BLZ8O8BnSg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 1, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

9 concentraciones

3 citas agendadas

3 rodada ciclista

10 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas

10:00 horas — Trabajadores activos y jubilados del IMSS Punto de reunión: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores. Destino: Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora 107, colonia Condesa. Demanda: Entre otras exigencias, solicitan la renuncia del secretario general del sindicato y reclaman respeto a derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, jubilación digna y mayor abasto de medicamentos. Aforo estimado: 500 personas.



Concentraciones y protestas

10:00 — Boicot, Desinversiones y Sanciones México Monumento a Cuauhtémoc. Prevén caminar hacia instalaciones del Grupo Nacional Provincial en Paseo de la Reforma. El grupo protesta contra la relación comercial de GNP con Palantir Technologies. Aforo: 35.

11:00 — Amigos del Refugio Franciscano Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, Polanco. Solicitan auditoría e investigación sobre la venta legal de un predio y responsabilidades institucionales. Aforo: 30.

11:00 — Colectivo “Unidas” Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa. Exigen justicia para una víctima de violencia familiar. Aforo: 30.

11:00 — Ternurines Guerrilleros Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores. Acudirán en apoyo a una luchadora social de la tercera edad. Aforo: 70.

12:00 — Plataforma 4:20 Tres puntos: Monumento a la Madre; División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y Gran Canal con Circuito Interior. Realizarán recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos. Aforo: 45.

12:45 — Resistencia Anarquista Comunista “Las Nietas del Ahuizote” Estación Tlatelolco del Metro, Línea 3. Realizarán recorrido hacia el Museo Memorial 1968 y posteriormente a la Plaza de las Tres Culturas. La movilización recuerda los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Aforo: 40.

13:00 — Colectiva “Deconstrucción Violeta” Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Exigen justicia para una víctima de abuso sexual. Aforo: 25.

16:00 — Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico. Convocan al foro “Represión y resistencia a 58 años de los hechos represivos del 2 de octubre”. Aforo: 30.

19:00 — Sociedad Civil Centro de Atención Ciudadana de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Río Pánuco 10. Protestarán para exigir protocolos inmediatos de búsqueda de personas desaparecidas. Aforo: 80.



Citas y posibles puntos de concentración

También aparecen en la agenda actividades sin horario específico de inicio, por lo que podrían generar presencia de manifestantes durante varias horas:

Artesanos de la comunidad otomí de Querétaro: Secretaría de Vivienda, Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco. Prevén protestar por las condiciones de un predio en la colonia Juárez.

Secretaría de Vivienda, Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco. Prevén protestar por las condiciones de un predio en la colonia Juárez. Frente Común Lupilla Xiu: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Solicitan la aprobación de una “Ley Integral Trans”.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Solicitan la aprobación de una “Ley Integral Trans”. Gran Comisión Ferrocarrilera: Secretaría de Gobierno, Abraham González 48. Demandan un “Plan de Justicia Social” por reclamos relacionados con Ferrocarriles Nacionales de México.

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