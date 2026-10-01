Trabajadores y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 1 de octubre
Este jueves 1 de octubre habrá varias movilizaciones en CDMX; destaca la de trabajadores y jubilados del IMSS.
Este jueves 1 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 9 concentraciones
- 3 citas agendadas
- 3 rodada ciclista
- 10 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas
- 10:00 horas — Trabajadores activos y jubilados del IMSS
- Punto de reunión: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores.
- Destino: Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora 107, colonia Condesa.
- Demanda: Entre otras exigencias, solicitan la renuncia del secretario general del sindicato y reclaman respeto a derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, jubilación digna y mayor abasto de medicamentos.
- Aforo estimado: 500 personas.
Concentraciones y protestas
- 10:00 — Boicot, Desinversiones y Sanciones México
- Monumento a Cuauhtémoc.
- Prevén caminar hacia instalaciones del Grupo Nacional Provincial en Paseo de la Reforma.
- El grupo protesta contra la relación comercial de GNP con Palantir Technologies.
- Aforo: 35.
- 11:00 — Amigos del Refugio Franciscano
- Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, Polanco.
- Solicitan auditoría e investigación sobre la venta legal de un predio y responsabilidades institucionales.
- Aforo: 30.
- 11:00 — Colectivo “Unidas”
- Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.
- Exigen justicia para una víctima de violencia familiar.
- Aforo: 30.
- 11:00 — Ternurines Guerrilleros
- Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.
- Acudirán en apoyo a una luchadora social de la tercera edad.
- Aforo: 70.
- 12:00 — Plataforma 4:20
- Tres puntos: Monumento a la Madre; División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y Gran Canal con Circuito Interior.
- Realizarán recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
- Aforo: 45.
- 12:45 — Resistencia Anarquista Comunista “Las Nietas del Ahuizote”
- Estación Tlatelolco del Metro, Línea 3.
- Realizarán recorrido hacia el Museo Memorial 1968 y posteriormente a la Plaza de las Tres Culturas.
- La movilización recuerda los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.
- Aforo: 40.
- 13:00 — Colectiva “Deconstrucción Violeta”
- Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores.
- Exigen justicia para una víctima de abuso sexual.
- Aforo: 25.
- 16:00 — Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico.
- Convocan al foro “Represión y resistencia a 58 años de los hechos represivos del 2 de octubre”.
- Aforo: 30.
- 19:00 — Sociedad Civil
- Centro de Atención Ciudadana de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Río Pánuco 10.
- Protestarán para exigir protocolos inmediatos de búsqueda de personas desaparecidas.
- Aforo: 80.
Citas y posibles puntos de concentración
También aparecen en la agenda actividades sin horario específico de inicio, por lo que podrían generar presencia de manifestantes durante varias horas:
- Artesanos de la comunidad otomí de Querétaro: Secretaría de Vivienda, Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco. Prevén protestar por las condiciones de un predio en la colonia Juárez.
- Frente Común Lupilla Xiu: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Solicitan la aprobación de una “Ley Integral Trans”.
- Gran Comisión Ferrocarrilera: Secretaría de Gobierno, Abraham González 48. Demandan un “Plan de Justicia Social” por reclamos relacionados con Ferrocarriles Nacionales de México.
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