Trabajadores y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 1 de octubre

| 06:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Este jueves 1 de octubre habrá varias movilizaciones en CDMX; destaca la de trabajadores y jubilados del IMSS.
Movilizaciones en CDMX este 1 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 1 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 1 marcha
  • 9 concentraciones
  • 3 citas agendadas
  • 3 rodada ciclista
  • 10 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas

  • 10:00 horas — Trabajadores activos y jubilados del IMSS
    • Punto de reunión: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores.
    • Destino: Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Zamora 107, colonia Condesa.
    • Demanda: Entre otras exigencias, solicitan la renuncia del secretario general del sindicato y reclaman respeto a derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, jubilación digna y mayor abasto de medicamentos.
    • Aforo estimado: 500 personas.

Concentraciones y protestas

  • 10:00 — Boicot, Desinversiones y Sanciones México
    • Monumento a Cuauhtémoc.
    • Prevén caminar hacia instalaciones del Grupo Nacional Provincial en Paseo de la Reforma.
    • El grupo protesta contra la relación comercial de GNP con Palantir Technologies.
    • Aforo: 35.
  • 11:00 — Amigos del Refugio Franciscano
    • Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, Polanco.
    • Solicitan auditoría e investigación sobre la venta legal de un predio y responsabilidades institucionales.
    • Aforo: 30.
  • 11:00 — Colectivo “Unidas”
    • Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.
    • Exigen justicia para una víctima de violencia familiar.
    • Aforo: 30.
  • 11:00 — Ternurines Guerrilleros
    • Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.
    • Acudirán en apoyo a una luchadora social de la tercera edad.
    • Aforo: 70.
  • 12:00 — Plataforma 4:20
    • Tres puntos: Monumento a la Madre; División del Norte y avenida Cuauhtémoc; y Gran Canal con Circuito Interior.
    • Realizarán recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
    • Aforo: 45.
  • 12:45 — Resistencia Anarquista Comunista “Las Nietas del Ahuizote”
    • Estación Tlatelolco del Metro, Línea 3.
    • Realizarán recorrido hacia el Museo Memorial 1968 y posteriormente a la Plaza de las Tres Culturas.
    • La movilización recuerda los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.
    • Aforo: 40.
  • 13:00 — Colectiva “Deconstrucción Violeta”
    • Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores.
    • Exigen justicia para una víctima de abuso sexual.
    • Aforo: 25.
  • 16:00 — Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
    • Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico.
    • Convocan al foro “Represión y resistencia a 58 años de los hechos represivos del 2 de octubre”.
    • Aforo: 30.
  • 19:00 — Sociedad Civil
    • Centro de Atención Ciudadana de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Río Pánuco 10.
    • Protestarán para exigir protocolos inmediatos de búsqueda de personas desaparecidas.
    • Aforo: 80.

Citas y posibles puntos de concentración

También aparecen en la agenda actividades sin horario específico de inicio, por lo que podrían generar presencia de manifestantes durante varias horas:

  • Artesanos de la comunidad otomí de Querétaro: Secretaría de Vivienda, Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco. Prevén protestar por las condiciones de un predio en la colonia Juárez.
  • Frente Común Lupilla Xiu: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Solicitan la aprobación de una “Ley Integral Trans”.
  • Gran Comisión Ferrocarrilera: Secretaría de Gobierno, Abraham González 48. Demandan un “Plan de Justicia Social” por reclamos relacionados con Ferrocarriles Nacionales de México.

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