¡Periodismo en el cine! 6 películas que enfrentan al poder y revelan verdades

Esta noche en Noticias en Claro, con motivo del estreno de Cocodrilos, ópera prima del cineasta mexicano J. Javier Velasco, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña recomendó una selección de películas en las que periodistas investigan hechos que terminan sacudiendo a distintos grupos de poder.

La lista reúne historias basadas en casos reales y ficciones inspiradas en investigaciones periodísticas. Entre ellas aparecen cintas sobre Watergate, corrupción, crimen organizado, abuso sexual y persecución política, además de la nueva película mexicana que aborda los riesgos del periodismo en Veracruz.

Películas sobre periodismo y poder

1. Todos los hombres del presidente

Dirigida por Alan J. Pakula, recrea la investigación de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes documentaron el caso Watergate para The Washington Post. Así, la historia muestra cómo sus revelaciones contribuyeron al escándalo que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon.

2. El informante

La cinta de Michael Mann sigue la historia de un hombre relacionado con una investigación sobre la industria tabacalera. Al Pacino y Russell Crowe protagonizan este thriller sobre los intereses económicos que rodean la difusión de información sobre los daños del tabaco.

3. Veronica Guerin

Cate Blanchett interpreta a la periodista irlandesa que investigó a grupos dedicados al tráfico de drogas en Dublín durante la década de los 90. La película muestra las consecuencias que enfrentó por revelar los vínculos entre el crimen y la corrupción.

Historias de periodistas que hicieron historia

4. Buenas noches y buena suerte

George Clooney dirige esta película sobre el periodista estadounidense Edward R. Murrow y su enfrentamiento con el senador Joseph McCarthy durante la persecución anticomunista conocida como macartismo.

5. En primera plana

La producción de Tom McCarthy sigue al equipo de periodistas de The Boston Globe que investigó durante años los abusos sexuales contra menores cometidos por integrantes de la Iglesia católica en Boston. La cinta ganó el Óscar a Mejor Película.

6. Cocodrilos

La nueva película de J. Javier Velasco está inspirada en las historias de dos periodistas asesinados en Veracruz entre 2012 y 2015. La cinta sigue a un joven fotoperiodista que investiga un caso criminal después del asesinato de su mentora. A través de su trabajo descubre una realidad relacionada con el crimen organizado y la corrupción.

Por último, José Antonio Valdés Peña destacó la película como parte de una nueva etapa del cine mexicano que aborda hechos vinculados con la realidad del país.

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