Sorprenden videos: avión de Trump pasa por encima de estadio

Air Force One surcó los cielos del Neyland Stadium. Foto: Reuters

El Air Force One protagonizó una de las imágenes más llamativas de la jornada en Knoxville, Tennessee, al sobrevolar el Neyland Stadium poco antes de que el presidente Donald Trump llegara al recinto para presenciar el partido entre los Texas Longhorns y los Tennessee Volunteers.

Videos del Air Force One

El avión presidencial pasó sobre el estadio poco antes de las 11:30 horas ET, mientras miles de aficionados se encontraban en las inmediaciones para el encuentro entre los Longhorns, número uno del ranking, y los Volunteers, ubicados en el puesto 14.

Presidential arrival. 🇺🇸



Air Force One with an EPIC flyover at Neyland Stadium. pic.twitter.com/YVIGSWi24L — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2026

Trump aterrizó en Knoxville a las 11:28 horas, poco más de media hora antes del inicio del partido, programado para las 12:00 horas. Posteriormente, llegó al Neyland Stadium a las 11:59 horas, de acuerdo con The New York Post.

Truly something we all might never see again.



Air Force One flying over a dang football stadium.



🎥 Emily Tarheel pic.twitter.com/Ui5vpJ5b3O — Emilie Rae Cochrane (@EmCochranetv) September 26, 2026

Trump en las pantallas

Ya durante el encuentro, la presencia presidencial también quedó registrada en las pantallas del estadio. En ellas aparecieron Trump junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, el senador Bill Hagerty y la senadora Marsha Blackburn, ambos republicanos de Tennessee.

From Knoxville, Tennessee: President Donald J. Trump 🇺🇸🏈 pic.twitter.com/fm2vbRTa15 — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2026

La escena del Air Force One sobre el estadio y las imágenes del presidente en las pantallas formaron parte de la visita de Trump a uno de los eventos deportivos más importantes de Tennessee.

QUITE THE FLYOVER AT NEYLAND STADIUM 🇺🇸 pic.twitter.com/dQM5L6KYzr — College GameDay (@CollegeGameDay) September 26, 2026

La asistencia de Trump se suma a otras apariciones que ha realizado en grandes eventos deportivos durante sus dos mandatos como presidente. En 2026 acudió al Juego 3 de las Finales de la NBA y también estuvo presente en la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium.

En enero, Trump asistió además al partido por el campeonato del College Football Playoff, en el que Indiana completó una temporada invicta frente a Miami, según el New York Post.

Durante el partido, Trump también fue captado siguiendo las acciones desde el Neyland Stadium junto al senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee. En una de las imágenes, ambos observan una computadora portátil que sostiene Natalie Harp, asistente personal del presidente, mientras siguen el encuentro entre los Tennessee Volunteers y los Texas Longhorns.

Las fotografías corresponden a distintos momentos de la jornada deportiva y muestran al presidente en las gradas del estadio, donde acudió para presenciar el duelo inaugural de los Volunteers en la Conferencia del Sureste (SEC).

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