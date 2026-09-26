El verdadero peligro de la Inteligencia Artificial

| 13:07 | Redacción Uno TV | Uno TV

En su opinión, para Uno TV, la advertencia también apunta a la regulación.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA), pero el punto central del tema no es que esta tecnología vaya a cobrar conciencia y acabar con la humanidad. En opinión de la analista Pamela Cerdeira, la preocupación está en el uso que personas con malas intenciones pueden darle a una herramienta cada vez más poderosa, capaz de poner en riesgo millones de vidas.

En su opinión, para Uno TV, la advertencia también apunta a la regulación. Explica que Gates considera que la autorregulación de las empresas no es suficiente y que los gobiernos deben intervenir. El reto es la velocidad: si con las redes sociales se tardaron años en establecer controles, hacerlo con la inteligencia artificial podría llegar demasiado tarde. Al final, dijo que la pregunta sigue siendo la misma: si el problema está en las personas, ¿qué es lo que realmente debemos corregir?

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