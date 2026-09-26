El verdadero peligro de la Inteligencia Artificial

Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA), pero el punto central del tema no es que esta tecnología vaya a cobrar conciencia y acabar con la humanidad. En opinión de la analista Pamela Cerdeira, la preocupación está en el uso que personas con malas intenciones pueden darle a una herramienta cada vez más poderosa, capaz de poner en riesgo millones de vidas.

En su opinión, para Uno TV, la advertencia también apunta a la regulación. Explica que Gates considera que la autorregulación de las empresas no es suficiente y que los gobiernos deben intervenir. El reto es la velocidad: si con las redes sociales se tardaron años en establecer controles, hacerlo con la inteligencia artificial podría llegar demasiado tarde. Al final, dijo que la pregunta sigue siendo la misma: si el problema está en las personas, ¿qué es lo que realmente debemos corregir?

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