Tom Cruise e Iñárritu celebran a México con mariachi en la presentación de “Digger”

Cruise e Iñárritu compartieron historias en CDMX. Foto: Alberto Estrada

Tom Cruise volvió a México para celebrar la presentación de “Digger”, junto a Alejandro González Iñárritu, en una jornada que tuvo mariachi, emotivos recuerdos y palabras de inspiración.

El actor estadounidense se mostró accesible con sus seguidores, quienes esperaron durante horas para poder verlo y tener la oportunidad de saludarlo.

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu se funden en un abrazo en la alfombra naranja de “Digger”



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Cruise correspondió al cariño del público, mientras la emoción aumentó a lo largo de la alfombra, que tuvo un cierre muy mexicano con la aparición de un mariachi que sorprendió y encantó al protagonista de la película.

Durante la presentación, Iñárritu incluso bromeó con el nombre del actor: “Les quiero decir que el nombre de Tom Cruise, a partir de ahora, es Tomás Cruz”, provocando los aplausos de los asistentes.

El cineasta destacó la presencia de Cruise y la relevancia de presentar esta historia ante el público mexicano.

Tom Cruise recuerda su primera visita a México

Cruise, visiblemente emocionado, habló desde el corazón sobre su relación con México y recordó que su primera visita al país ocurrió en 1987.

“Quiero decir esto desde el corazón: la primera vez que vine a este país soñaba con venir aquí desde hacía mucho tiempo. Finalmente vine en 1987, antes de que muchos de ustedes nacieran”, recordó.

El protagonista de “Digger” relató que durante aquella primera visita recorrió las calles al amanecer y quedó impresionado por la belleza del país.

“Me quedé despierto cuando fui a las calles, mientras salía el sol, y pude ver mucho más. La belleza de este país y la belleza de su cultura siempre me han hecho querer regresar muchas, muchas veces”, afirmó.

Foto: Alberto Estrada

Para Cruise, su visita también representó una oportunidad para reconocer el trabajo de Iñárritu, a quien considera uno de los grandes cineastas de la historia.

“Para mí, esto es una celebración de él. Es una celebración de México, de la cultura de este país, de su historia y de lo que este país está dando al mundo”, expresó.

El actor explicó que trabajar con Iñárritu fue una experiencia intensa y profundamente inspiradora.

“Cada día era inspirador. A veces me costaba dormir porque estaba muy emocionado. Encontrábamos una cosa juntos y yo simplemente me detenía a observarlo”, relató.

Cruise destacó, además, la forma en que el director mexicano trabaja cada elemento de una producción, desde la iluminación y el sonido hasta la música, el diseño y la construcción de las escenas.

“Él sueña en grande y tiene un sentido del humor increíble. Fue un trabajo muy intenso, pero también nos gusta reírnos y divertirnos”, comentó.

Iñárritu dedica “Digger” a las nuevas generaciones

Iñárritu, por su parte, aseguró que “Digger” está hecha pensando especialmente en las nuevas generaciones.

“Para mí es verdaderamente conmovedor ver a tantos jóvenes. Esta película está hecha para ustedes”, afirmó el director, quien describió la historia como “muy profunda, muy absurda, muy simpática, muy urgente y muy humana”.

El cineasta también reconoció la trayectoria de Cruise y su capacidad para explorar diferentes emociones a través de sus personajes.

“Solamente alguien como Tom pudo hacer este momento. Para mí es un honor estar con él en mi país, con mis compatriotas mexicanos”, señaló.

Antes de despedirse, Cruise dejó un mensaje directo para los mexicanos que acudirán a las salas de cine: “Estén listos”.

El actor invitó así al público a vivir “Digger” en la pantalla grande este 1 de octubre, después de una jornada en la que su encuentro con los fans y el mariachi que cerró la alfombra naranja hicieron de su regreso a México una celebración especial.

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