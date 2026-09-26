Aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en la Aduana de Tijuana

Aseguran 249 kilos de cocaína y fentanilo en Tijuana. Foto: SSPC.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 237 kilos de presunta cocaína y 12.65 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California.

En una inspección coordinada en #Tijuana, #BajaCalifornia, aseguran 195 paquetes con presunta cocaína y fentanilo, con un peso aproximado de 249 kilos. https://t.co/2Vq9rYa6t9 pic.twitter.com/zjQiUKgjjN — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 26, 2026

El aseguramiento ocurrió durante labores de inspección y vigilancia en la Garita de Otay, donde los elementos marcaron el alto al conductor de un tractocamión que pretendía cruzar por el punto fronterizo.

Al realizar la revisión de la unidad, con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, los efectivos localizaron un doble fondo en la caja del tractocamión, en el que estaban ocultos diversos paquetes con presunta cocaína y fentanilo.

Localizan 195 paquetes en la Garita de Otay

De acuerdo con la información proporcionada, en el doble fondo fueron encontrados 184 paquetes con presunta cocaína y 11 paquetes con presunto fentanilo, para un total de 195 paquetes.

El peso reportado de las sustancias aseguradas corresponde a:

237 kilogramos de presunta cocaína

12.65 kilogramos de presunto fentanilo

249.65 kilogramos de sustancias en total

El aseguramiento se realizó como parte de las labores de inspección, vigilancia, análisis de riesgo e inteligencia aduanera en las operaciones de comercio exterior.

Tras localizar los paquetes ocultos en la unidad, los elementos procedieron a detener al conductor del tractocamión.

Conductor queda a disposición del Ministerio Público

El conductor fue detenido y se le informaron sus derechos de ley. Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y las sustancias aseguradas.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y continuar con las investigaciones relacionadas con el aseguramiento de la cocaína y el fentanilo.

La operación se llevó a cabo en la Aduana de Tijuana, específicamente en la Garita de Otay, punto fronterizo donde se realizan revisiones a vehículos que buscan cruzar entre México y Estados Unidos.

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