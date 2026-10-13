Halloween Horror Podcast, una experiencia aterradora disponible en Universal+ a través de Claro video

Mar Arriaga presta su voz al Halloween Horror Podcast | Imagen: Uno TV

Un grupo de creadores de contenido aficionados al cine de terror se embarcaron en la búsqueda de una casona embrujada en la Ciudad de México y la encontraron. Ahora, la usan para grabar el Halloween Horror Podcast, disponible en Universal+, a través de Claro video.

El equipo de Unotv.com pudo conocer la aterradora locación donde se graba el podcast y, de paso, hablar con Mar Arriaga, conductora del capítulo “Donde Habita el Terror“, inspirado en el concepto de “El hogar de tus peores pesadillas“.

La cuarta temporada de “Halloween Horror Podcast” estrenó su primer capítulo el pasado 29 de septiembre y se estrenará un capítulo semanalmente.

¿Qué es Halloween Horror Podcast?

El Halloween Horror Podcast es un proyecto que cuenta con tres temporadas previas, en el que diversos creadores de contenido se reúnen en torno al micrófono para contar historias de terror y platicar de películas del género pertenecientes a Universal.

Para la cuarta temporada, los aficionados del horror encontraron uno de los espacios más tétricos y embrujados de la capital mexicana para seguir con el proyecto, según reveló Mar Arriaga, conductora del podcast, a Uno TV.

“Es un proyecto súper padre que reúne a varios creadores de terror para habitar esta casona embrujada, investigarla y poder ver si ocurre algo paranormal”. Mar Arriaga

La también apasionada por lo sobrenatural reveló que el equipo detrás del Halloween Horror Podcast encontró un saco de huesos. “No sabemos si son de humano o de animal, pero ya contactamos a especialistas para que nos digan“, contó.

Grabando en una casona embrujada de la Ciudad de México

El equipo de Halloween Horror Podcast invitó a Uno TV y Claro video a presenciar la grabación del capítulo conducido por Mar Arriaga, solo para descubrir las vibras extrañas de este espacio en un lugar secreto de la Ciudad de México.

“De por sí, esta casona, que está ubicada en un punto secreto de la Ciudad de México, ya tiene una historia y una vibra bastante extraña… si yo te cuento esas cosas paranormales, muy probablemente no me vas a creer“, expresó.

Para llegar a la habitación donde se graba el podcast, hay que pasar por una sala en la que los muebles antiguos están arrumbados por todo el espacio; la alfombra está rasgada y un cuadro parece que mira a quien entra.

El pasillo principal conduce a una habitación, a mano izquierda, en donde hay libros, una chimenea y el olor a humedad abruma hasta los sentidos no implicados en la ecuación. Un montón de cuadros rotos dan de cara a una muñeca que aparece por distintos lugares cada vez que uno se voltea.

El equipo de Halloween Horror Podcast nos proporcionó una linterna para alumbrar los espacios que se encuentran lejos de cualquier candelabro, incluyendo un librero empolvado con libros de épocas difíciles de identificar.

Al seguir caminando rumbo al espacio de grabación, las tablas del piso rechinan y auguran la llegada al set. Un espejo refleja a todo aquel que entra y cubre de lleno a una repisa donde hay más muñecas viejas. Al fondo, se encuentra Mar Arriaga, lista para contar una historia de terror.

A las espaldas de Mar, se encuentra una ventana a manera de mosaicos en color verde. La luz de la Luna parece iluminar su cabellera rizada, pero son las 17:47 horas y la Luna no ha salido aún…

Mar Arriaga, una entusiasta del terror conduce el Halloween Horror Podcast

En lugar de parecer asustada, Mar Arriaga deslumbra todo el tiempo con una sonrisa que dista un mundo de los rostros asustados de colaboradores, invitados y productores en general.

No siente miedo, pues siempre ha tenido la sensación de que lo sobrenatural tiene el poder de unir a la gente y esta comunión es lo que, según sus palabras, le da vida a Halloween Horror Podcast.

” Para mí, México se hermana siempre a través de los relatos paranormales. En la comida de la abuelita o cuando estás viendo estas grandes películas de terror”. Mar Arriaga

Desde muy joven, Mar fue incapaz de ocultar su pasión por las experiencias extrasensoriales y las experiencias cinematográficas de terror, aunque siempre se enfrentó al prejuicio de que estas películas son del diablo.

Sin embargo, los prejuicios nunca evitaron que siguiera sintiendo ese amor desembocado por el terror y, actualmente, espera con ansias a ver “Werwulf”, de Robert Eggers.

Mientras ese estreno llega a las salas de cine mexicanas, Mar es parte de Halloween Horror Podcast, que le permite agravar su voz y contar las historias de lo inexplicable que siempre le han hecho latir el corazón.

Esas historias que la han llevado a adentrarse en uno de los espacios más aterradores de una ciudad aún más aterradora; esas historias que ya están disponibles en Universal+, a través de Claro video.

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