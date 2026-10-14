¿Quién tomó el mando del Vaticano mientras operaban al Papa León XIV?

El Papa León XIV tiene cáncer de pulmón, de acuerdo con la información mencionada durante una entrevista con el periodista especializado en temas del Vaticano, Ramiro Escoto, quien explicó a Uno TV cómo funciona la estructura de la Iglesia católica durante una intervención médica del pontífice y quién se encarga de los asuntos eclesiales y políticos mientras permanece en el quirófano.

Según explicó Escoto, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, estuvo a cargo de los asuntos eclesiales y políticos durante los 90 minutos que duró la cirugía de León XIV.

“En el momento de la cirugía, que duró 90 minutos, esta situación la lleva el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Él es el que se encarga, prácticamente, de que en el Vaticano todo funcione conforme a la parte eclesial y a la parte política”.

El periodista precisó que el pontífice se mantiene al frente del Vaticano mientras su estado de salud no le impida ejercer sus funciones. Por ello, la intervención quirúrgica no significó que se activara un proceso para elegir a un nuevo Papa.

“No sabremos, en realidad, qué es lo que vaya a venir después. Hay que esperar la conferencia de prensa al amanecer, tiempo de Roma, cómo será la recuperación del pontífice. Me preguntaban precisamente si vendría quimioterapia; no lo sabemos. Habrá que ver cuáles son las opiniones que emita el cuerpo médico en el futuro del Papa León XIV”.

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