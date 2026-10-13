Selma Blair se declara inocente de cargos de agresión tras incidente en un vuelo

Selma Blair se declara inocente. Foto: Reuters

La actriz estadounidense Selma Blair se declaró inocente de los cargos de agresión que enfrenta en Nueva York, luego de que las autoridades la acusaran de patear a una agente de policía y a una enfermera tras un incidente ocurrido en un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York.

Durante una audiencia celebrada el lunes 12 de octubre en la Corte Penal de Queens, los fiscales solicitaron una fianza de 20 mil dólares en efectivo o una garantía de 60 mil dólares.

Actress Selma Blair was arraigned Monday evening on assault charges in New York, following an alleged altercation with flight attendants aboard a Delta flight from Los Angeles to New York City on Sunday.



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La jueza Indira D. Khan fijó esas condiciones y programó la próxima comparecencia de la actriz para enero de 2027, de acuerdo con Reuters.

El caso comenzó después de un altercado reportado durante el vuelo, las autoridades investigan por separado lo ocurrido a bordo del avión, donde presuntamente estuvieron involucradas dos asistentes de vuelo.

¿De qué acusan a Selma Blair?

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que Blair pateó a una agente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en la cara, el cuello y el pecho cuando era trasladada para recibir atención médica después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Según la versión presentada por los fiscales, la agente sufrió hinchazón en el rostro y dolor en un brazo. También señalaron que la actriz presuntamente pateó en el pecho a una enfermera cuando se encontraba en un hospital.

La fiscalía pidió que se estableciera una fianza para garantizar que Blair se presente ante el tribunal durante el proceso.

En caso de ser declarada culpable del cargo más grave, la actriz podría enfrentar una pena de entre dos y siete años de prisión, según lo expuesto durante la audiencia. Blair se declaró inocente de los cargos, por lo tanto, las acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad.

Abogado de Selma Blair argumenta que sufrió una emergencia médica

Durante la audiencia, el abogado defensor Shawn Barnes rechazó que lo ocurrido fuera un acto intencional de agresión y argumentó que la conducta atribuida a su clienta fue consecuencia de una emergencia médica.

De acuerdo con el defensor, Blair, de 54 años, vive con esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson, padecimientos que, según explicó, afectan su sistema neurológico.

Barnes también señaló que la actriz había omitido varias dosis de Nuedexta, un medicamento que, de acuerdo con su exposición, utiliza para controlar síntomas neurológicos.

El abogado añadió que Blair había trabajado durante jornadas prolongadas antes del vuelo y que, en un momento del trayecto, sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Según su versión, la combinación de estos factores y las condiciones del vuelo provocó un estado de confusión y desorientación.

Barnes también indicó ante la jueza que la actriz fue trasladada a un hospital y permaneció allí entre siete y ocho horas, posteriormente, habría necesitado regresar para recibir medicamentos adicionales.

La defensa sostuvo que Blair no abordó el avión con la intención de agredir a nadie y que lo ocurrido no debía interpretarse como una conducta criminal deliberada. Estos argumentos forman parte de la versión presentada por su abogado ante el tribunal.

FBI investiga el incidente a bordo del avión

Además de los cargos estatales relacionados con la agente de policía y la enfermera, el FBI investiga por separado el presunto incidente ocurrido durante el vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York.

La investigación está relacionada con las acusaciones sobre el comportamiento de Blair hacia dos asistentes de vuelo. Este asunto es independiente del procedimiento penal que se desarrolla en Queens.

La declaración de inocencia de la actriz durante la audiencia del 12 de octubre corresponde a los cargos abordados ante ese tribunal, por ello, es importante distinguirlos de las pesquisas federales sobre lo ocurrido durante el trayecto.

¿Quién es Selma Blair?

Selma Blair es una actriz estadounidense conocida por sus trabajos en cine y televisión. Entre sus películas más reconocidas se encuentran “Cruel Intentions” (1999), en la que compartió créditos con Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe, y “Legally Blonde” (2001), donde interpretó a Vivian Kensington, rival inicial del personaje de Reese Witherspoon.

También participó en la saga “Hellboy”, dirigida por Guillermo del Toro, donde dio vida a Liz Sherman, una mujer con habilidades pirocinéticas.

En 2018, Blair hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple y desde entonces, ha hablado sobre su experiencia con la enfermedad y los desafíos que enfrenta en su vida cotidiana.

En 2021, el documental “Introducing, Selma Blair” mostró parte de su experiencia con el padecimiento y su tratamiento.

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