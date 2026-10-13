Realizan audiencia de vinculación a proceso contra el “Tanque” en juzgados del Altiplano
Iván “N” fue detenido el pasado 8 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por fuerzas federales.
Un juez federal decidirá si vincula a proceso a Iván “N”, alias el “Tanque”, señalado como presunto líder regional de un grupo criminal con orígenes en Jalisco.
El detenido es acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y delitos relacionados con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La audiencia se realiza en los juzgados federales del penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El procedimiento comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana y, después de las 4:00 de la tarde, el juez ordenó un receso de hora y media.
Audiencia del “Tanque” en El Altiplano se reanudará esta tarde
La audiencia de vinculación a proceso de Iván “N” está prevista para continuar minutos antes de las 6:00 de la tarde, luego de la pausa ordenada por el juez federal.
Durante esta diligencia se determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el detenido por los delitos que se le imputan.
Hasta el momento, la situación jurídica del “Tanque” sigue pendiente de la decisión del juez.
¿De qué delitos acusan al “Tanque”?
Iván “N” enfrenta acusaciones por diversos delitos federales, entre ellos:
- Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud
- Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
- Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
- Delitos contra la salud
¿Quién es el “Tanque” y dónde operaba?
Iván “N” fue detenido el pasado 8 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por fuerzas federales.
De acuerdo con trabajos de inteligencia, es identificado como presunto líder regional de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, cuyas operaciones se extendían a cuatro estados del país:
- Oaxaca
- Veracruz
- Puebla
- Tabasco
Tras su detención, el caso llegó a los juzgados federales de El Altiplano, donde este martes se lleva a cabo la audiencia que definirá si es vinculado a proceso.