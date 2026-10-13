Realizan audiencia de vinculación a proceso contra el “Tanque” en juzgados del Altiplano

Realizan audiencia contra el “Tanque” | Foto: Carlos Vera/Defensa

Un juez federal decidirá si vincula a proceso a Iván “N”, alias el “Tanque”, señalado como presunto líder regional de un grupo criminal con orígenes en Jalisco.

El detenido es acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y delitos relacionados con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia se realiza en los juzgados federales del penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El procedimiento comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana y, después de las 4:00 de la tarde, el juez ordenó un receso de hora y media.

Audiencia del “Tanque” en El Altiplano se reanudará esta tarde

La audiencia de vinculación a proceso de Iván “N” está prevista para continuar minutos antes de las 6:00 de la tarde, luego de la pausa ordenada por el juez federal.

Durante esta diligencia se determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el detenido por los delitos que se le imputan.

Hasta el momento, la situación jurídica del “Tanque” sigue pendiente de la decisión del juez.

¿De qué delitos acusan al “Tanque”?

Iván “N” enfrenta acusaciones por diversos delitos federales, entre ellos:

Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Delitos contra la salud

¿Quién es el “Tanque” y dónde operaba?

Iván “N” fue detenido el pasado 8 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por fuerzas federales.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, es identificado como presunto líder regional de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, cuyas operaciones se extendían a cuatro estados del país:

Oaxaca

Veracruz

Puebla

Tabasco

Tras su detención, el caso llegó a los juzgados federales de El Altiplano, donde este martes se lleva a cabo la audiencia que definirá si es vinculado a proceso.