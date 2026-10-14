Depresión sonriente: qué es y por qué algunas personas ocultan su tristeza

Las personas felices también pueden tener depresión. Foto: Shutterstock

El término de “depresión sonriente” ha cobrado fuerza en las búsquedas de internet, con un aumento del 50% en las consultas relacionadas con este término durante los últimos cinco años de acuerdo con la BBC. La expresión describe a personas que aparentan felicidad y mantienen sus actividades cotidianas, aunque por dentro experimenten tristeza o desánimo.

Aunque no es un diagnóstico reconocido oficialmente, el concepto permite abordar que la depresión no siempre se manifiesta de la manera en que suele imaginarse; ya que una persona puede convivir con amigos, hacer bromas y destacar en el trabajo, sin que eso necesariamente refleje su estado emocional.

¿Qué es la depresión sonriente?

Foto: Getty Images

De acuerdo con Olivia Remes, investigadora en salud mental de la Universidad de Cambridge, la llamada depresión sonriente consiste en aparentar felicidad por fuera mientras se experimenta un estado interno de tristeza o desánimo.

La expresión se utiliza para describir a personas que ocultan sus sentimientos detrás de una apariencia de bienestar, estas pueden mantener sus actividades cotidianas, convivir con otras personas y cumplir con sus obligaciones, sin que eso necesariamente refleje cómo se sienten emocionalmente.

La depresión clínica puede incluir síntomas como tristeza persistente, pérdida de interés o disfrute, cambios en el sueño o el apetito y dificultades para realizar las actividades habituales. Para identificar un posible trastorno depresivo es necesario evaluar la duración, la intensidad y el impacto de los síntomas, además de buscar orientación profesional.

Para 322 millones de personas en todo el mundo, esos sentimientos se convierten en depresión, según la Organización Mundial de la Salud.

Según la investigación, hasta un 40% de las personas presentan síntomas que difieren de la imagen más conocida de la depresión; por ejemplo, pueden dormir o comer más de lo habitual, en lugar de experimentar insomnio o pérdida del apetito. En determinados casos, su estado de ánimo también puede mejorar temporalmente cuando ocurre algo positivo.

Por eso, que alguien se ría, salga con amigos o tenga un buen desempeño en el trabajo no descarta por sí solo que esté atravesando un problema emocional.

¿Por qué algunas personas ocultan su depresión?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Existen distintas razones por las que una persona puede evitar hablar de su estado emocional, entre estas destaca que algunas no identifican lo que sienten como síntomas de depresión y atribuyen el cansancio, el desánimo o la falta de energía al estrés y a las exigencias de la vida diaria.

“Podrían pensar que sus síntomas son simplemente un efecto secundario de llevar una vida ajetreada y estresante” Olivia Remes, investigadora en salud mental de la Universidad de Cambridge

Remes señala que las personas perfeccionistas pueden tener dificultades para reconocer que atraviesan un momento complicado, especialmente cuando mantienen expectativas muy altas sobre sí mismas.

El temor a ser juzgadas, el estigma asociado con los problemas de salud mental y la preocupación por las posibles consecuencias en el trabajo o las relaciones personales también pueden dificultar que alguien pida ayuda.

En otros casos, las expectativas familiares o culturales pueden generar la idea de que expresar tristeza es una señal de debilidad, lo que lleva a algunas personas a intentar mantener una apariencia de normalidad.

¿Qué riesgos tiene ocultar la depresión?

Esconder el malestar emocional puede dificultar que otras personas identifiquen la necesidad de apoyo y que quien lo experimenta busque atención profesional.

El psicólogo clínico Barney Dunn, de la Universidad de Exeter, explica que la depresión puede generar aislamiento y sentimientos de soledad, por ello, mantener vínculos con otras personas puede ayudar a reducir ese aislamiento, aunque no sustituye la atención especializada cuando se necesita.

Cabe destacar que la depresión también puede asociarse con un mayor riesgo de suicidio, por lo que es importante tomar en serio las señales de sufrimiento emocional, incluso cuando la persona parece estar bien ante los demás.

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