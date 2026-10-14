¿Quién es el Papa León XIV? Conoce la historia de Robert Francis Prevost

Papa León XIV. Foto: Reuters

El Papa León XIV fue diagnosticado con cáncer tras una cirugía de 90 minutos que médicos consideran exitosa. El líder de la Iglesia católica es el primero de origen estadounidense.

¿Quién es el Papa León XIV?

Robert Francis Prevost, nombre de pila del Papa León XIV, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025, tras la muerte del Papa Francisco.

León XIV se convirtió en el pontífice 267 de la Iglesia católica, el primero originario de Estados Unidos y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín.

Prevost es el menor de los tres hijos de Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez. Estudió en escuelas católicas y se graduó de la Saint Augustine Seminary High School, en Michigan, en 1973.

En 1977 obtuvo una licenciatura en Matemáticas por la Villanova University, en Filadelfia. Ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín. Posteriormente, estudió Teología en Chicago y Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Roma.

Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en la capilla de Santa Mónica. En 1985 obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, con una tesis sobre el papel del prior local en la Orden de San Agustín.

Su trayectoria pastoral en Perú

En 1985 fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región peruana de Piura, donde trabajó como vicario parroquial y canciller. En 1988 regresó a Perú para participar en la formación de religiosos en Trujillo.

Durante más de una década desempeñó distintas funciones pastorales, educativas y administrativas. En 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y obispo titular de Sufar. Un año después asumió como obispo de Chiclayo.

El 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización. En 2018 fue elegido segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

De cardenal a Papa León XIV

El 30 de enero de 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ese mismo año fue cardenal, con la diaconía de Santa Mónica.

En febrero de 2025 fue promovido al orden de los cardenales obispos. Tras la muerte de Francisco y el cónclave de mayo, fue elegido pontífice y adoptó el nombre de León XIV.

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