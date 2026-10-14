INE y Gobierno federal mapearán focos rojos de violencia electoral en México

Maperán puntos rojos en elecciones. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral (INE) para identificar zonas de riesgo y prevenir hechos de violencia durante los procesos electorales.

Tras comparecer ante el Senado, el funcionario explicó que en el grupo participarán autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el objetivo de ubicar los lugares donde se han registrado más incidentes durante elecciones anteriores.

¿Quiénes participarán en la mesa de seguridad electoral?

García Harfuch detalló que la mesa se instalará de manera inmediata y contará con la participación del INE, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El trabajo consistirá en analizar los llamados focos rojos electorales a partir de experiencias pasadas, para identificar los estados y municipios donde se ha registrado mayor violencia durante los comicios.

“Está en el análisis de los focos rojos que hay en el país o que hubiera en el país en las elecciones, basado también en experiencias pasadas”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

La intención, señaló, es anticiparse a posibles incidentes que puedan afectar el desarrollo de las jornadas electorales.

INE pedirá información a los partidos políticos

García Harfuch también adelantó que el INE hará un llamado a los partidos políticos para que compartan información que consideren relevante para detectar posibles riesgos.

El funcionario federal precisó que esa solicitud corresponderá al órgano electoral y no a la Secretaría de Seguridad.

“Que nos puedan proveer información que ellos crean correspondiente o importante para nosotros”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

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