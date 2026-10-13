Eiza González y Grigor Dimitrov se besan en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres

Eiza González y Grigor Dimitrov aparecen en alfombra roja. Foto: AFP

El encuentro ocurrió el viernes 9 de octubre en el Royal Festival Hall, como parte de la edición número 70 del BFI London Film Festival.

La aparición de la pareja coincidió con la presentación de la nueva película de González, quien continúa desarrollando su carrera en producciones internacionales.

Eiza González y Grigor Dimitrov reaparecieron juntos en un evento público y acapararon las miradas durante el Festival de Cine de Londres, la actriz mexicana y el tenista búlgaro llegaron juntos a la presentación de “I Love Boosters” y protagonizaron un beso frente a los fotógrafos que cubrían la alfombra roja.

Durante el evento, ambos posaron ante las cámaras y mostraron públicamente su relación.

La presencia de Dimitrov acompañó una noche importante para la actriz mexicana, quien formó parte de la presentación de una producción escrita y dirigida por Boots Riley.

¿Qué película presentó Eiza González en Londres?

La actriz acudió al festival para presentar “I Love Boosters”, una película estadounidense de 2026 que cuenta con la dirección y el guion de Boots Riley, cineasta conocido por “Sorry to Bother You”.

Eiza González conquista las miradas en Londres.🖤

Con un vestido negro transparente y elegantes zapatos pumps, la actriz mexicana confirma una de las tendencias más sofisticadas del otoño 2026.✨#Moda2026 #Otoño2026 #CelebrityStyle #FashionTrendshttps://t.co/n5i1PiRXOS pic.twitter.com/bIjTHVDbyD — Revista Élite (@RevistaEliteqr) October 12, 2026

De acuerdo con la información publicada por el British Film Institute (BFI), la cinta sigue a Corvette, una aspirante a diseñadora de moda y líder de un grupo de mujeres conocido como The Velvet Gang.

El grupo roba ropa de boutiques pertenecientes a Christie Smith, una empresaria de la industria de la moda.

La historia da un giro cuando Smith se apropia de uno de los diseños de Corvette, lo que lleva al grupo a intensificar sus acciones contra la empresaria.

La producción combina elementos de comedia y crimen con una crítica al sistema y a la industria de la moda.

El elenco incluye a Keke Palmer, Demi Moore, Naomi Ackie, Taylour Paige y LaKeith Stanfield, entre otros actores.

¿Quién es Grigor Dimitrov, novio de Eiza González?

Grigor Dimitrov es un tenista profesional originario de Bulgaria, en 2017 alcanzó el tercer lugar del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y ganó las ATP Finals, uno de los títulos más importantes de su trayectoria.

Su relación con Eiza González ha generado interés por las apariciones públicas que han compartido.

Eiza González ha construido una trayectoria en producciones mexicanas e internacionales. Entre las películas en las que ha participado se encuentran “Baby Driver”, “Godzilla vs. Kong” y “Ambulance”.

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