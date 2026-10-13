Cuándo podría nevar en Nueva York: Farmers’ Almanac arroja fechas clave

La ciudad de Nueva York tendría que esperar hasta diciembre. Foto: Shutterstock

Los primeros pronósticos de nieve en Nueva York ya están disponibles y, aunque las temperaturas todavía no anuncian la llegada del invierno, el Farmers’ Almanac arroja fechas clave en el calendario.

También llamado el Almanaque del Agricultor, esta herramienta ofrece predicciones meteorológicas a largo plazo en Estados Unidos (y Canadá). De hecho, ya publicó su calendario de referencia para la temporada invernal, poniendo foco en posibles tormentas de nieve, lluvia helada, aguanieve y episodios de precipitaciones mixtas.

Según las estimaciones, disponibles en su sitio web, algunas comunidades en el estado de Nueva York podrían ver nieve desde octubre o noviembre. Sin embargo, la Gran Manzana tendría que esperar hasta diciembre para una primera posibilidad de copos.

¿Cuáles son las fechas clave para la primera nieve en Nueva York?

Farmers’ Almanac indica que las primeras nevadas podrían aparecer antes en las zonas más frías del norte y del interior del estado. En cambio, las áreas costeras, donde las temperaturas suelen mantenerse más moderadas por la influencia del océano, tendrían una llegada más tardía del clima invernal.

Estas son las fechas estimadas para algunas localidades de Nueva York, según el calendario:

Saranac Lake: 23 de octubre

Binghamton: 1 de noviembre

Syracuse: 5 de noviembre

Buffalo y Rochester: 8 de noviembre

Albany y la región de la Capital: 16 de noviembre

Poughkeepsie: 30 de noviembre

Central Park, en la ciudad de Nueva York: 7 de diciembre

Islip, en Long Island: 14 de diciembre

En el caso de la ciudad de Nueva York, actualmente enfocada en las celebraciones de Halloween, la fecha del 7 de diciembre corresponde a una referencia para Central Park, es decir, Manhattan. Sin embargo, una variación de pocos grados puede cambiar completamente el resultado de una tormenta.

Cabe aclarar que una primera nevada no siempre implica calles cubiertas de blanco. En ocasiones, los primeros copos pueden caer durante pocas horas sin generar una acumulación significativa.

¿Cuánta nieve podría caer en Nueva York durante el invierno 2026-2027?

Además de las fechas aproximadas para los primeros copos, el Farmers’ Almanac estima que la ciudad de Nueva York podría acumular entre 10 y 20 pulgadas de nieve durante toda la temporada invernal 2026-2027, una cantidad equivalente a unos 25 a 51 centímetros.

En este caso, los pronósticos se refieren a la estación completa, es decir, de diciembre a febrero.

Asimismo, los neoyorquinos deben saber que la acumulación final dependerá de varios elementos: la cantidad de tormentas que alcancen la región, la intensidad de cada evento, la temperatura durante las precipitaciones y la rapidez con la que la nieve pueda derretirse.

Por último, los patrones climáticos de gran escala también pueden influir en la circulación atmosférica durante el invierno. Uno de los fenómenos observados por los meteorólogos es “El Niño”, relacionado con cambios en la temperatura del océano Pacífico que pueden modificar la trayectoria de las corrientes de aire y algunos patrones de tormentas.

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