Nuevo León se llena de historias: así se vive la FIL Monterrey 2026 

FIL Monterrey 2026 Foto: UnoTV

La Feria Internacional del Libro de Monterrey 2026 abrió sus puertas desde el 10 de octubre y durante nueve días busca reunir a escritores, lectores y familias en Cintermex, Nuevo León.

Miles de personas son las que se han dado cita para recorrer los espacios que se ofrecen para fomentar la lectura en las infancias, pero también para crear cercanía entre los autores y los lectores con presentaciones literarias.

Judith Ruiz-Godoy, decana nacional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, destacó la participación de las familias, asegurando que el Pabellón de la Niñez siempre supera sus expectativas.

“Y si hablamos de superar las expectativas, vamos en apenas en el tercer día de la feria y en el fin de semana pues hemos tenido más de 40,000 personas de las que esperábamos”, señaló.

Cristina Rivera Garza y otros escritores conviven con sus lectores

La FIL Monterrey no es solo un encuentro para la compra y venta de libros, también es un punto para generar comunidad y encuentros entre escritores y lectores, como el caso de Ramón Valdéz Elizondo y Cristina Rivera Garza, que dedicaron parte de su tiempo a firmar libros y convivir con el público.

Asimismo, la escritora ganadora del Premio Pulitzer presentó la reedición de Lo roto precede a lo entero, obra de la que leyó algunos ensayos frente a un público que escuchó atento y aplaudió a la escritora.

En entrevista con Unotv.com, Rivera Garza reflexionó sobre el significado de los reconocimientos literarios y la importancia de continuar explorando nuevas formas de escritura.

“Los premios este son una cuestión tan azarosa, ¿no? Realmente hay una búsqueda constante, hay una ah una exploración, ¿no? Que que es a lo que procuro serle muy fiel”, aseguró.

La lectura como fundamento para desarrollar el pensamiento crítico

Para Ruiz-Godoy, crear espacios como la FIL Monterrey es de suma importancia, sobre todo por el crecimiento de las redes sociales y las nuevas tecnologías, pues la lectura puede fortalecer el pensamiento crítico.

“Para que nosotros podamos transformar la información en conocimiento, debe de haber el ejercicio del pensamiento crítico y eso es algo que precisamente se crea a través de la lectura”, explicó.

La decana señaló que una de las mejores formas de fomentar este hábito entre niños y jóvenes es mediante el ejemplo de los adultos.

“Creo que lo que debemos hacer nosotros, los adultos, los formadores, en lugar de decirle a los jóvenes, ‘Oigan, tienen que leer’, tienen que vernos leer”, afirmó.

La FIL Monterrey 2026 continuará sus actividades hasta el 18 de octubre, consolidándose como un espacio de encuentro entre la literatura y sus lectores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.