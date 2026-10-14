¡Cuarón, Del Toro! Tres días para el Festival Internacional de Cine de Morelia

Alfonso Cuarón y Del Toro asistirán al festival de cine. Foto: Cuartoscuro

En tres días inicia el Festival Internacional de Cine de Morelia, con la participación de Alfonso y Jonás Cuarón quienes presentarán la película inaugural “Campeón Gabacho” este viernes 16 de octubre.

Además, del 16 al 25 de octubre participarán cineastas y actores como Guillermo del Toro y Luis Gerardo Méndez, informó Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán.

“El Festival de Cine que empieza este fin de semana, el viernes, vienen los Cuarón a presentar una película, vienen Los Bukis también, a presentar el sábado una película de hace 27 años que se llama ‘Cómo fui a enamorarme de ti’, viene Marco Antonio Solís, estarán presentes. Después viene Guillermo del Toro, Luis Gerardo Méndez”, destacó el funcionario.

El “Laberinto del Fauno” en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Guillermo del Toro regresará al encuentro cinematográfico para celebrar los 20 años de “El laberinto del fauno”, una de las películas más reconocidas de su trayectoria.

Para Daniela Michel, fundadora y directora general del festival, contar nuevamente con el cineasta mexicano representa un privilegio, especialmente por el vínculo que han construido a lo largo de los años.

“Es un amigo personal. Es una persona generosísima y que justamente por esa extraordinaria generosidad está ocupado todo el año, todo, todo el año con 20 proyectos de apoyar a películas, a jóvenes”, expresó.

La edición 24 del FICM contará con 96 películas en competencia: 64 cortometrajes mexicanos, 7 de animación, 11 documentales y 36 de ficción, además de 12 documentales mexicanos y 12 largometrajes mexicanos. Los ganadores de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como del largometraje documental, podrán ser considerados elegibles para los Premios Oscar.

Del 16 al 25 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Morelia recibirá también a figuras como Gael García Bernal, Demián Bichir, Diego Boneta, James Gray, Carlos Reygadas y Andrea Pallaoro, entre otros invitados nacionales e internacionales.

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