Luis de Llano se niega a dar disculpa pública a Sasha Sokol tras incumplir sentencia SCJN

Luis de Llano se niega a dar disculpa pública Foto: Cuartoscuro

Luis de Llano se negó a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, luego que el productor no cumpliera con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció el abuso sexual que vivió la cantante cuando tenía 14 años y él 39.

Después de que el productor compartiera una primera supuesta “disculpa pública”, la cantante reaccionó de inmediato con un comunicado el 5 de noviembre.

“La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, se puede leer.

Ante esto, Luis de Llano publicó nuevamente un video en la plataforma de YouTube, en el que no aparece a cuadro y donde, con solo texto, muestra su postura ante la situación, negándose a reconocer el abuso sexual que sufrió la cantante.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

¿Por qué la disculpa de Luis de Llano es una forma de revictimización para Sasha Sokol?

La disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol constituye una nueva forma de revictimización, al no reconocer plenamente el abuso sexual cometido cuando la cantante tenía 14 años, advirtió Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien señaló que el productor intenta mantener el control de la narrativa pese a existir una sentencia civil en su contra.

En entrevista con UnoTV, el especialista explicó que la reparación del daño exige reconocer la violencia sexual, la desigualdad de poder y la responsabilidad del agresor, sin trasladar la culpa a la víctima ni a su familia.

“Para las víctimas en su derecho al tiempo la reparación del daño incluye el reconocimiento público, incluye también actualizar la narrativa porque esto les dignifica, les da fuerza”, afirmó.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa pública?

Sasha Sokol rechazó el video difundido por Luis de Llano, al señalar que no corresponde a la disculpa pública ordenada por la justicia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció la responsabilidad civil del productor por el daño moral causado a la cantante.

De acuerdo con lo explicado por Juan Martín Pérez, el reconocimiento público debía dejar claros tres elementos fundamentales.

Sasha Sokol tenía 14 años cuando comenzó el abuso y no podía consentir en condiciones de igualdad una relación con un adulto.

Luis de Llano ejerció una posición de poder frente a una niña, por lo que la responsabilidad de los hechos recae en él.

Los padres de Sasha Sokol no deben ser responsabilizados por la conducta del agresor.

“No es perdón, no es lo que tiene que pedir, tiene que solicitar una disculpa pública dejando claro que él ejerció su poder como adulto frente a una niña de 14 años y que no es responsabilidad de los padres”. El especialista consideró que el mensaje difundido por el productor no constituye un reconocimiento adecuado de la violencia, pues intenta modificar la manera en que se presentan los hechos, pese a la existencia de una sentencia.

Cronología del caso Sasha Sokol y Luis de Llano

1980: comienza el abuso contra Sasha Sokol

Según su testimonio, Sasha tenía 14 años cuando comenzó la relación con Luis de Llano, de 39 años, quien era su productor y representante. El tribunal la calificó como “ilícita y asimétrica”.

8 de marzo de 2022: Sasha Sokol rompe el silencio

La cantante denunció públicamente los hechos después de que Luis de Llano reconociera haber mantenido una relación sentimental con ella.

Julio de 2022: Sasha Sokol presenta una demanda

La cantante demandó por daño moral al productor ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Mayo de 2023: primera sentencia a favor de Sasha Sokol

Una jueza ordenó medidas de reparación, incluida una disculpa pública. Luis de Llano impugnó la resolución.

25 de junio de 2025: la SCJN ratifica la sentencia

La Suprema Corte rechazó el amparo del productor y confirmó las medidas de reparación, incluida una disculpa pública y un curso de prevención del abuso sexual.

Marzo de 2026: Sasha Sokol denuncia incumplimiento

La cantante señaló que Luis de Llano seguía sin cumplir con la disculpa pública ordenada.

2 de septiembre de 2026: detienen a Luis de Llano

El productor fue detenido temporalmente por dos órdenes judiciales de arresto que sumaban 30 horas, relacionadas con el incumplimiento de la sentencia.

3 de septiembre de 2026: busca un amparo

La defensa de Luis de Llano buscó un amparo para evitar que continuara el arresto, según reportes de medios.

5 de noviembre de 2026: Sasha Sokol rechaza disculpa

Luis de Llano publicó un video disculpándose, pero la cantante informó que no cumplía con lo ordenado por la Suprema Corte.

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