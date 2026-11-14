El portero Jesús Owono recibe 12 partidos de suspensión tras muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono foto: AFP

Jesús Owono, futbolista del club Andorra, recibió una sanción de 12 partidos de suspensión después de participar en una jugada en la que se provocó un choque que terminaría causando el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, durante un encuentro de la Segunda División de España.

La decisión fue anunciada este viernes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de analizar lo que ocurrió en dicha jugada el pasado 2 de noviembre.

¿Cómo ocurrió la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel?

Fue durante un partido correspondiente a la Segunda División de España cuando, en los minutos finales, el portero Owono salió para intentar impedir un avance en el centro del campo, impactando con Jesús de Miguel.

Después del choque, el jugador quedó tendido en el terreno de juego, recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde terminó falleciendo.

Según lo que indica el acta arbitral, el arquero fue expulsado tras “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

Fue con base en esto que el Comité tomó la decisión de aplicar la máxima sanción de 12 partidos, contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF.

En ese artículo se menciona que el castigo puede ser de cuatro a doce encuentros por acciones violentas durante el juego que provoquen lesiones o consecuencias graves.

¿Qué dijo Jesús Owono tras la muerte del futbolista?

Tras lo ocurrido, el portero hizo pública una carta en la que menciona que se encuentra viviendo “los días más difíciles” de su vida.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó.

Por su parte, el club tomó la decisión de brindarle su espacio para que afronte la situación y permitirle tomar una decisión sobre su regreso a los entrenamientos.

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