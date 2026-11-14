EE. UU. reabre su espacio aéreo tras cuatro horas de suspensión; descarta ciberataque

Reanudan vuelos en EE. UU. tras suspensión. Foto: AFP

Estados Unidos levantó este viernes 13 de noviembre la suspensión nacional de despegues, luego de aproximadamente cuatro horas de interrupciones en las operaciones aéreas. Autoridades estadounidenses descartaron que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con las fallas registradas en los servicios de Microsoft.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo y atribuyó los problemas a un equipo antiguo, al que se refirió como “hardware viejo”.

La suspensión había obligado a detener temporalmente los despegues en aeropuertos estadounidenses, en una medida adoptada por razones de seguridad.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con las declaraciones de Sean Duffy, el incidente estuvo relacionado con infraestructura tecnológica antigua, que habría ocasionado los problemas operativos registrados durante la jornada.

El funcionario señaló que el espacio aéreo estadounidense ya se encontraba abierto después de aproximadamente cuatro horas de suspensión de despegues.

Sin embargo, la información disponible no precisa qué equipo presentó la falla ni los detalles técnicos que provocaron la interrupción.

Estados Unidos descarta ciberataque y relación con Microsoft

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la suspensión de vuelos estuviera relacionada con un ataque informático.

“No hubo ciberataque”, declaró el funcionario ante periodistas.

Mullin también rechazó cualquier vínculo entre el incidente aéreo y los problemas registrados en los servicios tecnológicos de Microsoft.

“No hay conexión entre esto y Microsoft”, afirmó.

Las declaraciones de ambos funcionarios apuntan a un problema de infraestructura tecnológica como explicación de la interrupción, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre el equipo involucrado.

Con la reapertura del espacio aéreo, Estados Unidos puso fin a la suspensión nacional de despegues, después de una jornada de afectaciones en sus operaciones aéreas.