El decálogo definitivo para comprar inteligente y evitar deudas durante el Buen Fin 2026

Coparmex CDMX pide tener precauciones en compras. Foto: Cuartoscuro

Las ofertas del Buen Fin 2026 ya empezaron, pero lo que hoy parece una oportunidad imperdible puede convertirse en un dolor de cabeza financiero si no tomas precauciones antes de pasar la tarjeta.

Por ello, la COPARMEX CDMX comparte un decálogo para aprovechar las promociones, hacer compras inteligentes y evitar que las deudas afecten tus finanzas personales.

Buen Fin 2026: sigue estos 10 pasos para comprar inteligentemente

Antes de salir a las tiendas o navegar por internet, toma en cuenta estas recomendaciones de la Coparmex Ciudad de México:

Haz una lista y prioriza: compra únicamente lo que realmente necesitas. Compara precios: no te dejes llevar por la primera oferta; revisa y contrasta los precios en distintos establecimientos. Piensa antes de comprar a meses: analiza si realmente podrás mantener el compromiso financiero a largo plazo. Paga más del mínimo al corte: si usas tarjeta de crédito, evita abonar únicamente el mínimo requerido para no acumular intereses. Calcula tu límite de pago: de acuerdo con la COPARMEX CDMX, tus deudas totales, incluidos préstamos y tarjetas, no deben superar el 30% de tus ingresos. Verifica las bonificaciones: revisa si los comercios ofrecen reembolsos o puntos extra. Suma las mensualidades pequeñas: varios pagos pequeños pueden desequilibrar tu presupuesto mensual. Evalúa el pago de contado: en ocasiones, pagar en una sola exhibición ofrece descuentos directos más convenientes que los meses sin intereses. Compra con seguridad en línea: utiliza siempre plataformas oficiales y tarjetas digitales. Conserva tus comprobantes: guarda cada ticket o confirmación digital; serán necesarios para cualquier aclaración o para hacer válida una garantía.

Buen Fin 2026: cuidado con los fraudes y enlaces sospechosos

Las compras por internet aumentan durante estas fechas y, con ellas, los intentos de estafa a través de mensajes falsos.

Héctor Morales, experto en ciberseguridad, advierte sobre los riesgos de los enlaces sospechosos y recomienda no confiar en cualquier promoción que llegue por WhatsApp, correo electrónico o teléfono.

“¿Sabes qué es la primera instancia…? Cuando te llega una oferta por WhatsApp, por correo, este, por teléfono… no debes ceder a todo eso”, señaló.

Para evitar comprometer tus datos personales y bancarios durante el Buen Fin 2026, toma en cuenta estas recomendaciones:

Evita dar clic en enlaces sospechosos que prometan ofertas demasiado buenas para ser verdad.

en enlaces sospechosos que prometan ofertas demasiado buenas para ser verdad. Desconfía de promociones que lleguen por mensajería instantánea de remitentes desconocidos.

Aprovecha las promociones de este Buen Fin 2026 sin sacrificar tu cartera.

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