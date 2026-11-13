Suspensión de vuelos en EE. UU. en vivo: La FAA ordena suspender todos los vuelos por razones extraordinarias
Los vuelos internacionales que tengan como destino Estados Unidos serán gestionados caso por caso, informó la autoridad aeronáutica
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida debido a “circunstancias extraordinarias” y “motivos de seguridad”. Sigue, a través de Uno TV, la cobertura minuto a minuto de la situación aeroportuaria en la nación americana.
¿Qué esta pasando con los vuelos en Estados Unidos? Noticias en directo
Evolución del tráfico aéreo en Estados Unidos en tiempo real
El servicio en línea Flightradar24 invitó a revisar el tráfico aéreo de Estados Unidos en tiempo real a través de su página web. Si deseas consultarla, DALE CLIC AQUÍ.
¿Qué han dicho Volaris y Viva Aerobus?
Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus indicaron que debido a las restricciones operativas instruídas por la FAA, sus vuelos podrían experimentar demoras, cancelaciones o ajustes en sus itinerarios. Por esta razón, recomendaron consutar el estatus a través de sus sitios web y app.
Al menos, 7 mil vuelos fueron cancelados
Por lo menos, 7 mil vuelos fueron cancelados tras el anuncio del regulador aeronáutico de Estados Unidos. Hasta el momento no han sido reportadas mayores afectaciones y se ha exhortado a los pasajeros amantener comunicación con su aerolínea.
Canadá también fue afectada
El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson infromó que los vuelos con destino hacia Estados Unidos se vieron afectados. A través de su cuenta de X exhortó a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea para tener información oficial.
AICM recomienda mantener comunicación con las aerolíneas
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos “están presentando afectaciones”. Recomendó a los pasajeros, con vuelos programados, mantener comunicación con su avión para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.
“La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y sus repercusiones en las operaciones aéreas”, indicó el AICM.
¿Qué ha informado México sobre los vuelos hacia EE.UU.?
Tras el anuncio de la FAA, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que se solicitó a todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos, con vuelkos programados hacia Estados Unidos, permanezcan en tierra hasta que sean autorizada la reanudación de los vuelos.
“Se recomienda a los pasajeros con destino a ese país consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientespara conocer el estado de los vuelos”, indicó.
Descartan amenaza contra el país
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó que la cancelación de vuelos ordenada se debía a una amenaza contra el país.
“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por los momentos”, declaró Markwayne Mullin a la prensa en la Casa Blanca.
¿Por qué la FAA suspendió los vuelos en Estados Unidos?
La medida se tomó después de que la agencia reportara problemas graves de comunicación con el control del tráfico aéreo. La interrupción también alcanzó a las operaciones en Chicago, donde previamente se había detenido el tráfico aéreo por las mismas dificultades.
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