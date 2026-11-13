Suspensión de vuelos en EE. UU. en vivo: La FAA ordena suspender todos los vuelos por razones extraordinarias

AICM recomienda mantener comunicación con las aerolíneas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos “están presentando afectaciones”. Recomendó a los pasajeros, con vuelos programados, mantener comunicación con su avión para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

“La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y sus repercusiones en las operaciones aéreas”, indicó el AICM.