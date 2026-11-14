¿Viajas a EE. UU.? Esto piden las autoridades ante la suspensión de vuelos

Foto: Caos es EE. UU por suspensión de vuelos. Foto: AFP | IA GPT

La suspensión de despegues en Estados Unidos este viernes provocó demoras y cancelaciones en vuelos desde y hacia México. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reportaron 40 vuelos afectados y más de 6 mil pasajeros, mientras que las autoridades aeronáuticas pidieron a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas. Según The Wall Street Journal, en Estados Unidos hay más de 13 mil vuelos afectados.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que las restricciones se deben a fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo estadounidense. Ante esta situación, emitió recomendaciones para los pasajeros con destino a ese país, mientras que aerolíneas como Aeroméxico y Viva informaron sobre posibles cambios en sus operaciones.

AICM reporta 40 vuelos afectados por suspensión de despegues en EE. UU.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, con corte a las 17:30 horas de este viernes, las restricciones ordenadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dejaron las siguientes afectaciones en el AICM:

40 vuelos afectados , entre demoras y cancelaciones.

, entre demoras y cancelaciones. Más de 6 mil pasajeros afectados.

El AICM señaló que permanece atento a la evolución de las restricciones y a sus repercusiones en las operaciones aéreas.

#AICMInforma:



Debido a las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos con corte a las 19:00 horas, #AICM registra afectaciones en 40 vuelos y 6,197 pasajeros.



Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026

¿Qué hacer si tienes un vuelo programado a Estados Unidos?

La AFAC recomendó a los pasajeros consultar los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos.

Por su parte, el AICM pidió mantener comunicación directa con las compañías aéreas para verificar posibles modificaciones en los itinerarios.

Ante esta situación, las recomendaciones son:

Verificar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea.

directamente con la aerolínea. Consultar los canales oficiales de las compañías aéreas y aeropuertos.

de las compañías aéreas y aeropuertos. Mantener comunicación con la aerolínea para conocer posibles cambios en el itinerario.

para conocer posibles cambios en el itinerario. Estar atento a las actualizaciones sobre la reanudación de operaciones.

La AFAC indicó que mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y que continuará informando sobre la reanudación de vuelos.

AFAC confirma que aviones con destino a EE. UU. deben permanecer en tierra

La autoridad aeronáutica mexicana explicó que, como parte de las medidas de seguridad implementadas por la FAA, todas las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos deben permanecer en tierra.

Esta restricción continuará hasta que las autoridades aeronáuticas estadounidenses autoricen la reanudación de los vuelos.

La medida responde a problemas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tráfico aéreo en Estados Unidos.

Aerolíneas y aeropuertos informan sobre afectaciones en sus vuelos

Aeroméxico informó que, por disposición de la autoridad aeronáutica estadounidense, todas sus operaciones desde y hacia Estados Unidos se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

#AeromexicoInforma:Por disposición de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos.



Solicitamos a nuestros pasajeros ingresar a este… — Aeroméxico (@Aeromexico) November 13, 2026

La compañía solicitó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos mediante su página oficial y señaló que continuará informando sobre la evolución de la situación.

Por su parte, Viva advirtió que sus vuelos podrían presentar demoras o ajustes en los itinerarios debido a la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos.

En un mismo sentido se pronunció Volaris: pidió a sus usuarios consultar el estatus de sus vuelos mediante sus canales oficiales, antes de trasladarse al aeropuerto.

La aerolínea recomendó a los viajeros con vuelos programados para este viernes:

Consultar el estatus del vuelo en su sitio web.

Revisar la aplicación móvil antes de trasladarse al aeropuerto.

Mantenerse atentos a sus canales oficiales.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) también recomendó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y posibles ajustes en sus itinerarios, antes de trasladarse al aeropuerto.

¿Qué derechos tienes si tu vuelo se retrasa o cancela? Esto dice Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con una guía sobre los derechos y obligaciones de los pasajeros del transporte aéreo, que incluye disposiciones para casos de retrasos, demoras y cancelaciones.

Aunque estas disposiciones son generales y no fueron emitidas específicamente por la suspensión de vuelos de este viernes, permiten conocer las obligaciones de las aerolíneas en determinadas circunstancias.

De acuerdo con la guía de Profeco, las compensaciones dependen de la duración del retraso y de quién sea responsable de la afectación.

¿Qué pasa si tu vuelo se retrasa?

Cuando el retraso es atribuible a la aerolínea, que no es el caso, la guía establece lo siguiente:

Demora superior a una hora e inferior a cuatro: la aerolínea debe proporcionar, como mínimo, descuentos para vuelos posteriores al mismo destino y/o alimentos y bebidas.

la aerolínea debe proporcionar, como mínimo, descuentos para vuelos posteriores al mismo destino y/o alimentos y bebidas. Demora mayor a dos horas y menor a cuatro: si se ofrece un descuento, no puede ser inferior al 7.5% del precio del boleto.

¿Y si tu vuelo se cancela o se retrasa más de cuatro horas?

Si la cancelación o demora superior a cuatro horas es responsabilidad de la aerolínea, el pasajero puede elegir entre:

Reembolso: recibir el precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, más una indemnización de al menos el 25% de ese importe.

recibir el precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, más una indemnización de al menos el 25% de ese importe. Transporte sustituto: viajar en el primer vuelo disponible, con alimentos y, cuando corresponda, alojamiento y transporte terrestre.

viajar en el primer vuelo disponible, con alimentos y, cuando corresponda, alojamiento y transporte terrestre. Viaje en otra fecha: recibir transporte al mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Importante: estas compensaciones no son automáticas para las afectaciones provocadas por las restricciones de la FAA. La guía de Profeco establece que aplican cuando el retraso o la cancelación es atribuible a la aerolínea.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los despegues?

La FAA ordenó la suspensión nacional de despegues después de detectar fallas en las telecomunicaciones de los sistemas de control del tráfico aéreo.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, descartó que hasta ese momento existieran señales de un ataque malicioso contra el país.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró el funcionario.

Las autoridades estadounidenses informaron que los aviones que ya se encontraban en el aire podían aterrizar, mientras que los vuelos internacionales hacia Estados Unidos serían gestionados caso por caso.

Hasta los reportes proporcionados, no se había anunciado una hora para la reanudación de los despegues.