Premian a la autopista Mante-Tula en certamen nacional de infraestructura

Autopista recibe premio de infraestructura. Foto: Gobierno de Tamaulipas

La autopista Mante-Tula, en Tamaulipas, obtuvo el segundo lugar nacional en la categoría Infraestructura y Movilidad de la edición 35 del Premio Obras Cemex, certamen que reconoce proyectos de construcción por sus características de ingeniería, diseño e innovación.

La vía carretera quedó detrás del Puente Las Truchas, en Nayarit, que obtuvo el primer lugar, y por delante de la Carretera a Chapala F4, que ocupó el tercer puesto. Con esta distinción, la autopista suma dos reconocimientos durante 2026.

Autopista Mante-Tula: túnel de 1.8 kilómetros y 22 puentes

La autopista tiene una longitud de 106.69 kilómetros y conecta los municipios de El Mante, Ocampo y Tula. Entre sus principales obras se encuentra el túnel Ing. Américo Villarreal Guerra, de aproximadamente 1.8 kilómetros, además de 22 puentes, pasos vehiculares y entronques.

La carretera representa una ruta de conexión entre el sur de Tamaulipas, el altiplano y el centro del país. También facilita el traslado hacia el corredor industrial del Bajío y la zona portuaria de Altamira.

Después de más de 15 años de haber sido concesionada, la autopista comenzó operaciones de manera parcial el 30 de marzo de 2026.

Durante una visita de supervisión, el gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que la vía puede favorecer la actividad económica del sur de Tamaulipas y la región huasteca.

La autopista Mante-Tula suma dos premios en 2026

El reconocimiento del Premio Obras Cemex se suma al que recibió el proyecto en abril de 2026 por parte de GRI Institute, que le otorgó el premio ESG: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año.

Esta distinción estuvo relacionada con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza incorporados en el desarrollo de la obra.

Entre las acciones ambientales reportadas por la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas se encuentran un programa de reforestación de aproximadamente 300 mil árboles en más de 270 hectáreas, así como la reubicación de más de 32 mil ejemplares de flora nativa.

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