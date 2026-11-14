Noticias de hoy 13 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 13 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Desbloquean cuentas de Rocha

La UIF desbloqueó parcialmente las cuentas de Rubén Rocha Moya para que pueda recibir pensiones del IMSS, ISSSTE y la Universidad de Sinaloa.

Lluvias por frente frío

Si saldrás de puente, toma precauciones: el frente frío número cinco dejará lluvias y descenso de temperatura en varias regiones del país.

Récord turístico

México alcanzó un récord de casi 75 millones de viajeros internacionales entre enero y septiembre, pero la llegada de turistas por avión cayó 4.3%.

Sentencian a “Tony Montana”

Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’ y hermano del ‘Mencho’, fue sentenciado en Estados Unidos a 22 años de prisión por narcotráfico.

Bancos cerrarán

Los bancos no abrirán el 16 de noviembre por el puente de la Revolución Mexicana; los cajeros, aplicaciones y la banca en línea seguirán operando.

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