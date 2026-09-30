Muere Jorge Kahwagi a los 58 años: boxeador, político y estrella de “Big Brother”

Roberto Palazuelos informó la muerte de Jorge Kahwagi

Jorge Kahwagi, exboxeador profesional y exdiputado federal, falleció a los 58 años, según dio a conocer el actor Roberto Palazuelos este miércoles 30 de septiembre a través de sus redes sociales. Cabe destacar que el oriundo de la Ciudad de México también participó en la edición 2004 de Big Brother VIP.

“Lo recordaré siempre con gran cariño y aprecio“, escribió el también empresario. Deseo de corazón que su familia encuentre paz, consuelo y fortaleza ante esta dolorosa pérdida”, escribió Palazuelos.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Por su parte, Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, también lamentó la muerte de quien fuera su compañero en la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura.

“Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario“, compartió.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Hasta el momento, ni Roberto Palazuelos ni Manuel Velasco dieron a conocer las causas exactas de muerte de Jorge Kahwagi, ni ofrecieron mayores detalles con respecto a su fallecimiento.

Y tampoco informaron si el también empresario padeció alguna enfermedad durante los últimos días de su vida. Se desconoce la fecha exacta en la que el exboxeador murió.

Cabe destacar que la muerte de Jorge Kahwagi surge casi seis meses después de que su padre falleciera a los 85 años.

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari, nacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi tuvo donde combinó el espectáculo mexicano, los reflectores del deporte y la política.

Kahwagi disputó 11 peleas y consiguió cinturones latinoamericanos reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB); su presencia también se extendió a la televisión. En 2004 participó en “Big Brother VIP“, uno de los reality shows que en aquella época reunía a distintas personalidades de la vida pública y del entretenimiento.

Su participación en el programa ocurrió mientras era diputado federal, por lo que la decisión de ausentarse del Congreso generó críticas en ese momento.

¿En qué partido político estuvo Jorge Kahwagi?

Además de su faceta como deportista y personaje televisivo, Kahwagi desarrolló una carrera política. Primero militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente se incorporó a Nueva Alianza donde llegó a ser secretario general y presidente entre 2007 y 2011.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.