¿Quedó lodo en tu comunidad tras las lluvias por Polo? Puede ser un foco de infección: aprende a limpiarlo

El lodo que queda tras las lluvias no es inofensivo | Foto: AFP – IA

El huracán Polo tocó tierra en dos distintas ocasiones en Baja California Sur y Sonora, dejando inundaciones y afectaciones en las vialidades de las regiones impactadas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó que, tras una inundación, el lodo remanente se convierte en un foco de infección inesperado.

La limpieza de los lodos también implica riesgos significativos debido a la combinación de contaminación biológica, química y las condiciones físicas del terreno, de acuerdo con la Farmacia Nou Campar de España.

¿Cuáles son los peligros asociados al lodo acumulado tras una inundación?

El lodo que queda tras una inundación no solo afecta la salud física de las personas que realizan las tareas de limpieza, sino que también puede tener consecuencias medioambientales y sanitarias a largo plazo, según la Farmacia Nou Campar.

Uno de los principales riesgos al respecto es la contaminación biológica, pues el agua de las inundaciones puede estar contaminada con bacterias, virus y parásitos provenientes de aguas residuales, así como estiércol de animales o cadáveres de animales arrastrados por la corriente.

Entre las enfermedades comunes por la contaminación biológica, se encuentran:

Leptospirosis : Transmitida por la orina de animales infectados, es frecuente en escenarios donde hay agua estancada y lodo. Puede causar fiebre alta, daño hepático, y en casos graves, insuficiencia renal.

: Transmitida por la orina de animales infectados, es frecuente en escenarios donde hay agua estancada y lodo. Puede causar fiebre alta, daño hepático, y en casos graves, insuficiencia renal. Hepatitis A : Virus transmitido por el contacto con aguas contaminadas por heces humanas o animales, afectando al hígado.

: Virus transmitido por el contacto con aguas contaminadas por heces humanas o animales, afectando al hígado. Gastroenteritis: Diarrea, vómitos y fiebre causados por bacterias como E. coli o Salmonella.

Fuente: Farmacia Nou Campar

Los lodos también acarrean el riesgo de contaminación química, pues pueden contener sustancias tóxicas arrastradas de industrias, tierras agrícolas o estaciones de servicio afectadas por la inundación. Entre las sustancias peligrosas que se pueden encontrar, están:

Metales pesados (plomo, mercurio): Tóxicos incluso en pequeñas cantidades, afectan los sistemas nervioso y renal.

(plomo, mercurio): Tóxicos incluso en pequeñas cantidades, afectan los sistemas nervioso y renal. Pesticidas y herbicidas : Arrastrados desde campos agrícolas, pueden tener efectos tóxicos agudos o crónicos en quienes entren en contacto.

: Arrastrados desde campos agrícolas, pueden tener efectos tóxicos agudos o crónicos en quienes entren en contacto. Productos petroquímicos: Derrames de combustible o aceite pueden mezclarse con el lodo, generando vapores tóxicos e inflamables.

Fuente: Farmacia Nou Campar

El lodo seco puede liberar partículas finas al aire, que, al ser inhaladas, pueden causar irritación en las vías respiratorias o agravar enfermedades respiratorias preexistentes como el asma.

Por otro lado, el lodo y el agua estancada también crean un ambiente propicio para la reproducción de mosquitos y roedores, que son vectores de enfermedades como la fiebre del dengue o la malaria.

Cabe destacar que la acción de los roedores también puede provocar daños estructurales, lo que también puede contaminar alimentos y agua, según la farmacia española.

El lodo que queda tras inundaciones por lluvias también suele ser resbaladizo y puede esconder objetos punzantes o peligros bajo su superficie, lo que puede causar cortes y heridas, fracturas y caídas o electrocuciones por cables sumergidos o estructuras dañadas.

¿Cómo encalar el lodo de manera segura para evitar infecciones?

La Cofepris recomendó este lunes esparcir cal sobre el lodo acumulado, animales muertos o zonas con desbordamiento de aguas negras para mitigar malos olores y frenar bacterias dañinas.

Los ciudadanos encargados de encalar el lodo en las zonas afectadas por inundaciones deben proteger su piel y vías respiratorias con el equipo necesario:

Gafas | Para proteger los ojos de quemaduras por la cal

| Para proteger los ojos de quemaduras por la cal Gorra | Como protección contra el sol

| Como protección contra el sol Paliacate | Protege a la piel que suda y está expuesta a la cal

| Protege a la piel que suda y está expuesta a la cal Cubrebocas | Para evitar respirar la cal

| Para evitar respirar la cal Manga larga | Ayuda a proteger contra el sol y quemaduras de cal

| Ayuda a proteger contra el sol y quemaduras de cal Guantes ajustados | Brindan protección contra quemaduras provocadas por la cal

| Brindan protección contra quemaduras provocadas por la cal Pantalón largo | Protección contra heridas, raspones y quemaduras por la cal

| Protección contra heridas, raspones y quemaduras por la cal Insumos para aplicar la cal | Cubetas, instrumento encalador o, en su defecto, un cucharón, cuter o navaja para abrir el bulto de cal

| Cubetas, instrumento encalador o, en su defecto, un cucharón, cuter o navaja para abrir el bulto de cal Zapato cerrado o botas | Protegen contra cortaduras y charcos

Fuente: Cofepris

La Cofepris cuenta con un tutorial completo de encalamiento para que los ciudadanos que deseen encalar sus calles tras el paso del huracán Polo puedan hacerlo de manera efectiva.

Otras recomendaciones apra evitar daños a la salud

Además de encalar las zonas, la Farmacia Nou Campar recomienda a las personas lavarse las manos con agua y jabón después de cada contacto con lodo, así como desinfectar heridas inmediatamente y buscar atención médica en caso de cortes o lesione.

Y recomienda identificar cables eléctricos expuestos o estructuras dañadas antes de entrar en el área, además de desinfectar las áreas para reducir la proliferación de mosquitos y roedores.

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