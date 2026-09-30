TIME reconoce a Eiza González entre las figuras más influyentes de 2026

Eiza González. Foto: Getty

La actriz mexicana Eiza González fue incluida en TIME100 Next 2026, la lista con la que la revista TIME reconoce a 100 figuras emergentes con impacto internacional.

“Su forma de caminar, de hablar, de fumar un cigarrillo… es una estrella de cine de la época dorada de Hollywood que, de alguna manera, se encuentra trabajando en la era del streaming”, escribieron sobre la mexicana David Benioff y D. B. Weiss, productores de la serie “3 Body Problem“.

Sobre su papel en en “3 Body Problem“ , los productores destacaron que “Eiza capturó a la perfección toda la inteligencia, intensidad y profundidad que buscábamos”.

"Eiza González":

Porque fue seleccionada por @TIME en el #TIMENext2026 como una de las estrellas en ascenso más influyentes del mundo pic.twitter.com/nGeoRvETfz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 30, 2026

Benioff y Weiss también destacan que González tiene experiencia más allá de la actuación.

“Detrás de su carisma, glamour e ingenio aparentemente naturales, se esconde un profundo conocimiento práctico de cada aspecto del proceso de realización cinematográfica. Domina el montaje, las cámaras, el vestuario… y, sobre todo, la interpretación y la creación de personajes”.

En la producción, la actriz interpreta a Augustina Salazar, personaje que forma parte de la historia desarrollada por Benioff y Weiss.

Eiza González suma otro reconocimiento internacional

La incorporación de Eiza González a TIME100 Next 2026 representa un nuevo reconocimiento internacional dentro de su trayectoria como actriz.

TIME publicó oficialmente el perfil de la mexicana el 30 de septiembre y colocó su nombre dentro de la edición 2026 de su selección TIME100 Next.

La publicación forma parte de la franquicia TIME100, con la que la revista reúne perfiles de figuras que tienen presencia e impacto en diferentes industrias.