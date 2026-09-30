Hoy vencen: trámites, pagos y registros que debes realizar antes de que termine septiembre

Trámites que vencen este 30 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

Este 30 de septiembre de 2026 es la fecha de vencimiento para llevar a cabo diferentes trámites, pagos y registros a convocatorias y programas de México. Por ejemplo, este miércoles es el último día en el que algunas personas podrán registrar su línea telefónica de celular.

Para evitar multas, suspensiones o perder la oportunidad de ser beneficiario de un apoyo económico, te traemos una lista con esos trámites que quizá debas hacer antes de que acabe este día.

Líneas celulares: ¿qué números deben registrarse hoy 30 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas telefónicas de celulares que deben registrarse hasta este miércoles 30 de septiembre de 2026, son las que terminan con el número 3.

El calendario oficial de las fechas límite restantes es el siguiente:

3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 9: 31 de diciembre de 2026

Este trámite, de acuerdo con las autoridades, consiste en asociar cada línea telefónica móvil con una persona física o moral, acreditando la identidad del titular.

¡Ojo! Si no lo haces, dentro de un plazo de tiempo las líneas pueden ser deshabilitadas.

Verificación vehicular: ¿a qué autos les toca este 30 de septiembre?

Atentos: algunos estados de la República mexicana tienen en sus calendarios como fecha límite para realizar la verificación vehicular este miércoles 30 de septiembre de 2026:

Ciudad de México

En la CDMX, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el segundo semestre de 2026 contempla que los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tienen hasta este día para realizar su verificación vehicular. Aunque los automóviles con placas terminadas en 3 y 4 tienen septiembre y octubre para hacer este importante trámite.

El calendario vigente es este:

Engomado amarillo, placas 5 y 6: julio-agosto

Engomado rosa, placas 7 y 8: agosto-septiembre

Engomado rojo, placas 3 y 4: septiembre-octubre

Engomado verde, placas 1 y 2: octubre-noviembre

Engomado azul, placas 9 y 0: noviembre-diciembre

Estado de México

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la situación del Estado de México es parecida a la de la CDMX, pues su calendario del segundo semestre también contempla que este 30 de septiembre es la fecha límite para que vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 realicen su verificación vehicular.

Mientras que los vehículos con engomado rojo y terminaciones 3 y 4 tienen como periodo septiembre-octubre.

Puebla

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria de Puebla para el segundo semestre de 2026 establece:

5 y 6: julio-agosto

7 y 8: agosto-septiembre

3 y 4: septiembre-octubre

1 y 2: octubre-noviembre

9 y 0: noviembre-diciembre

De esta manera, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tienen como último día para realizar la verificación vehicular el 30 de septiembre de 2026.

Querétaro

Igualmente, el calendario oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro establece para vehículos particulares y pesados lo siguiente:

5 y 6: julio-agosto

7 y 8: agosto-septiembre

3 y 4: septiembre-octubre

1 y 2: octubre-noviembre

9 y 0: noviembre-diciembre

Lo que quiere decir que los automóviles con terminación 7 y 8 tienen este 30 de septiembre como último día para hacer el trámite.

Jalisco

En Jalisco, el calendario de Verificación Responsable establece que el trámite debe realizarlo hasta este miércoles los vehículos con terminación de placa número 7, mientras que los que tienen la terminación 8 tienen hasta octubre.

Becas y programas sociales: registros que cierran hoy

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este miércoles 30 de septiembre concluye el registro de las siguientes becas del Bienestar:

Beca Universal Benito Juárez

Los estudiantes de educación media superior que todavía no hayan realizado su registro tienen hasta este miércoles para solicitar la Beca Universal Benito Juárez correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato y contempla un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

El trámite se realiza a través de la siguiente página: www.becabenitojuarez.gob.mx

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

También este 30 de septiembre termina el periodo de solicitudes para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El apoyo económico está dirigido para quienes estudian Medicina, y a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias.

El apoyo anunciado para este periodo es de cinco mil 800 pesos bimestrales.

Los requisitos y registro puede hacerse en esta página: https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/

Beca Gertrudis Bocanegra

Igualmente, el registro para la Beca Gertrudis Bocanegra también concluye este 30 de septiembre.

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, y el registro es a través de la siguiente página web https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/.

Convocatorias que cierran el 30 de septiembre

Prepa en Línea-SEP

La convocatoria para la Generación 93 de Prepa en Línea-SEP tiene abierto su registro hasta este 30 de septiembre de 2026.

Se trata de un servicio gratuito que permite cursar el bachillerato en línea y está dirigido a personas mexicanas con certificado de secundaria y a personas extranjeras con estancia legal en México.

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