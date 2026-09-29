Checo Pérez correrá en Reforma con Cadillac antes del GP de México; fecha y hora del Show Run

Checo Pérez prepara Show Run en Reforma. Foto: AFP

Sergio “Checo” Pérez volverá a correr un monoplaza de Fórmula 1 en Paseo de la Reforma , en la Ciudad de México, confirmó Cadillac y el Gran Premio de México, quienes anunciaron que el Show Run tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 horas.

La exhibición, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, marcará el regreso de Checo a una de las avenidas más emblemáticas de la capital, cinco años después de su última demostración en esa zona.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El evento también tendrá un significado especial en su trayectoria, pues el tapatío alcanzará los 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1 durante la semana del GP de México, donde volverá a competir después de ausentarse de la edición de 2025.

“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, señaló Pérez en el anuncio.

El piloto agregó que alcanzar los 300 Grandes Premios representa un momento importante en su carrera y que comenzar la celebración en la Ciudad de México, junto a los aficionados que lo han apoyado, hará más especial la ocasión.

Checo Pérez volverá a Reforma con Cadillac

Esta no será la primera vez que Checo Pérez maneje un monoplaza de Fórmula 1 sobre Paseo de la Reforma, el 3 de noviembre de 2021, cuando formaba parte de Red Bull, participó en una exhibición en la que condujo el RB7 entre la zona de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Aquella demostración reunió a más de 100 mil aficionados, de acuerdo con los datos difundidos en ese momento. Ahora, el mexicano regresará a las calles de la capital al volante de un auto de Cadillac, escudería con la que disputa la temporada 2026.

El Show Run también será la primera aparición de Cadillac en suelo mexicano desde su incorporación a la Fórmula 1 como el undécimo equipo del campeonato.

“Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo, y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”, señaló Marcin Budkowski, director del equipo.

Por su parte, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México, destacó que la exhibición permitirá acercar la emoción de la Fórmula 1 a los aficionados fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las actividades comenzarán el viernes con las dos primeras prácticas libres, el sábado 31 se realizarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera está programada para el domingo 1 de noviembre, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La edición de este año marcará el debut de Cadillac en el GP de México, la escudería estadounidense cuenta con Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como pilotos titulares.

Los aficionados podrán ver a Pérez en acción desde el miércoles 28 de octubre, antes del inicio de las actividades oficiales en el circuito capitalino. Los organizadores informaron que próximamente darán a conocer más detalles sobre el Show Run a través del sitio oficial de Cadillac.

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