Jasmine Bugarín tendrá que renunciar a su doble nacionalidad si quiere ser gobernadora: Sheinbaum

Jasmine Bugarín / Claudia Sheinbaum. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que Jasmine Bugarín Rodríguez, recientemente designada coordinadora de Morena en Nayarit rumbo a las elecciones de 2027, tendría que renunciar a su doble nacionalidad si pretende buscar la gubernatura, en caso de que entre en vigor la reforma constitucional que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ese cargo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si una persona nacida en Estados Unidos podría competir por la gubernatura de Nayarit bajo las nuevas disposiciones. La presidenta respondió que no y precisó que primero tendría que revisarse lo que establece actualmente la Constitución estatal.

“Si nació en Estados Unidos, ¿puede o no puede ser? No… la Constitución de Nayarit, o sea, habría que revisar la Constitución de Nayarit, que es lo que dice del nacimiento, pero de aprobarse esta reforma entraría en vigor de manera inmediata”.

¿Qué pasa con la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín?

El caso de Bugarín cobró relevancia después de que fuera designada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit, como parte del proceso del partido para definir a sus perfiles rumbo a la elección de 2027.

Morena confirmó que Bugarín tiene doble nacionalidad y que se comprometió a realizar los trámites necesarios para conservar únicamente la mexicana.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, se refirió al tema durante la conferencia del partido del martes 29 de septiembre y señaló que Bugarín se comprometió a completar el proceso correspondiente.

“Se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana, lo haría”.

Montiel también señaló que Bugarín ya había realizado gestiones relacionadas con su nacionalidad cuando fue senadora y que ahora tendría que cumplir con las disposiciones legales que eventualmente sean aprobadas.

Jasmine Bugarín fue designada coordinadora de Morena en Nayarit

Bugarín, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue seleccionada para encabezar la estructura de Morena en Nayarit rumbo al proceso electoral de 2027.

La legisladora del Verde es senadora con licencia y, de acuerdo con la información proporcionada por Morena, no fue la ganadora de la encuesta. Su designación respondió al cumplimiento de los principios de paridad de género.

De esta manera, Bugarín fue colocada en el cargo en lugar de Héctor Santana, morenista y alcalde con licencia de Bahía de Banderas.

Su nombramiento forma parte de la definición de coordinadores estatales de Morena y sus aliados en las entidades que tendrán procesos electorales rumbo a 2027.

¿Qué dijo Morena sobre la nacionalidad de Bugarín?

Además de Montiel, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, se pronunció sobre el caso durante la misma conferencia.

Hernández señaló que la nacionalidad de nacimiento no es una decisión de las personas y sostuvo que el punto relevante es el lugar donde deciden ejercer su representación política.

El tema se encuentra relacionado con la reforma constitucional que plantea nuevos requisitos para quienes aspiren a la Presidencia de la República y a las gubernaturas.

La reforma, de acuerdo con el contexto proporcionado, fue aprobada en el Senado y pasó a los congresos estatales para continuar con el proceso correspondiente.

Sheinbaum pide revisar primero la Constitución de Nayarit

Ante la pregunta específica sobre Bugarín, Sheinbaum señaló que tendría que revisarse primero lo que establece actualmente la Constitución de Nayarit respecto al requisito de nacimiento.

Sin embargo, añadió que, si la reforma constitucional entra en vigor, sus disposiciones serían aplicables de manera inmediata.

El caso de Jasmine Bugarín quedará ligado al proceso de aprobación y entrada en vigor de las nuevas reglas sobre nacionalidad, mientras Morena ya confirmó que la coordinadora de Nayarit se comprometió a realizar los trámites para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

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