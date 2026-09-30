Feminicidio de Fernanda Gastélum, mujer embarazada, conmociona a Sinaloa; exigen justicia

Fernanda Gastélum, víctima de feminicidio. Foto: Especial

El feminicidio de Fernanda Gastélum, una joven maestra con ocho meses de embarazo, ha generado consternación en Sinaloa. Su familia asegura que estaba enfocada en su profesión, su hogar y los preparativos para convertirse en madre, una etapa que quedó interrumpida de manera violenta.

Asesinan a Fernanda Gastélum, embarazada de 8 meses, en Los Mochis, Sinaloa

El pasado lunes 28 de septiembre fue asesinada Fernanda Gastélum en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Reportes mencionan que un sujeto ingresó a su negocio, un estudio de fotografía, y disparó contra ella.

El caso llamó la atención porque la fotógrafa tenía ocho meses de embarazo. Medios locales informan que en una primera instancia el bebé sobrevivió el ataque y los médicos realizaron una cesárea de emergencia para salvar su vida, lamentablemente, falleció poco tiempo después.

Familiares exigen justicia para Fernanda

Desde la funeraria donde son velados sus restos, la señora María Dolores Osorio Montes, madre de la víctima, contó que Fernanda se desempeñaba como maestra de educación primaria y también contaba con estudios como contadora pública. Además, recientemente había comenzado a aprender fotografía.

De acuerdo con su familia, mantenía una rutina dedicada principalmente al trabajo, el gimnasio, su hogar y la convivencia con su pareja.

A pocas semanas del nacimiento de su bebé, la joven se encontraba preparando una nueva etapa de su vida junto a su esposo. Sus familiares sostienen que desconocen alguna situación de riesgo o conflicto que pudiera explicar el ataque.

La familia pidió que las autoridades agoten todas las líneas de investigación, revisen las grabaciones disponibles y utilicen los elementos tecnológicos y periciales necesarios para determinar quién atacó a Fernanda y cuál fue el motivo.

También solicitaron que la información relacionada con el caso sea manejada con responsabilidad y que se eviten versiones sin confirmar que puedan generar mayor dolor entre sus seres queridos mientras continúan las investigaciones.

Feminicidio de Fernanda Gastelúm fue ataque directo

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó que el caso de Fernanda Gastelúm se está investigando como feminicidio y se trató de un ataque directo.

“Fue un ataque directo hacia ella, ella recibió cinco impactos de disparo de arma de fuego: uno en el pecho, uno en el brazo y tres en la cabeza”, reveló Sánchez Kondo.

La Fiscalía realizó las primeras indagatorias, recabando videos e imágenes para integrar la carpeta de investigación. Una de las líneas de investigación señalan que se trató de “un hecho personal” y en el ataque solo participó una persona aún sin identificar.

Van 96 feminicidios durante 2026 en Sinaloa; 21 de ellos en septiembre

La fiscal también reveló que tan solo en este mes de septiembre se han registrado 21 feminicidios en Sinaloa, incluyendo el asesinato de la fotógrafa. La mayoría se presentaron en los municipios de Mazatlán y Ahome, seguido muy de cerca por Culiacán.

Feminicidios en Sinaloa (septiembre 2026)

Escuinapa: 7

Mazatlán: 7

Culiacán: 6

Ahome: 1

En total, durante el presente año, se tiene registro de 96 feminicidios en todo el estado de Sinaloa.

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