Newsom prohíbe a ICE el uso de guantes eléctricos durante detenciones en California

La prohibición alcanza a cualquier agencia de seguridad federal. Foto: AFP

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes en las que prohíbe a las agencias policiales utilizar guantes capaces de administrar descargas eléctricas durante operaciones dentro del estado. La medida incluye a los agentes de El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)

La prohibición está contenida en la Asamblea Bill 2760 (AB 2760), impulsada por la legisladora LaShae Sharp-Collins. El texto establece que ninguna agencia de seguridad estatal, local o federal podrá utilizar estos dispositivos en California.

La medida llega después de que fuera solo una propuesta y luego de que se conocieran los planes de ICE para adquirir miles de estos dispositivos para utilizarlos durante sus operaciones de control migratorio.

¿Qué prohíbe California con los nuevos guantes eléctricos?

La ley define como “dispositivo electrochoque portátil” un arma diseñada para incapacitar temporalmente a una persona mediante una descarga eléctrica y que está diseñada para utilizarse como guante.

La prohibición alcanza a cualquier agencia de seguridad federal, estatal o local que opere dentro de California. También impide utilizar fondos estatales para adquirir estos dispositivos.

Los agentes tampoco podrán incluir estos guantes entre las herramientas autorizadas en sus políticas sobre uso de la fuerza.

La norma establece que la prohibición permanecerá vigente hasta el 1 de enero de 2030. Antes de esa fecha, el Departamento de Justicia de California deberá estudiar la seguridad y los efectos de estos dispositivos en las comunidades.

We are pushing back on Trump's cruel Orwellian immigration tactics.



I just signed a package of bills to strengthen transparency, accountability, and oversight of federal immigration enforcement in California — including a first in the nation ban on shock gloves. pic.twitter.com/z222bYKtVZ — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 29, 2026

¿Los guantes eléctricos de ICE son lo mismo que un taser?

No. La legislación establece una diferencia específica entre los guantes eléctricos y los dispositivos de electrochoque tradicionales que se sostienen con la mano.

AB 2760 excluye expresamente a los tasers, las pistolas eléctricas y otros dispositivos similares diseñados para administrarse de una manera comparable a una pistola.

El objetivo de la nueva norma son los dispositivos que se llevan puestos como un guante y que pueden aplicar una descarga mediante el contacto.

La prohibición, por tanto, no elimina el uso de todos los dispositivos eléctricos que pueden emplear las fuerzas del orden en California.

La diferencia es importante para las personas que tengan contacto con agentes durante una operación de ICE.

¿Por qué ICE busca utilizar estos guantes?

ICE contempla utilizar estos dispositivos como una herramienta para controlar o disuadir a personas durante sus operaciones.

Además, el organismo solicitó un presupuesto entre 10 millones y 20 millones de dólares en dispositivos descritos por el gobierno como herramientas de “distracción conductiva y desescalada”.

El DHS defendió la adquisición y señaló que las tecnologías utilizadas por los agentes son revisadas para comprobar que sean compatibles con las políticas y los estándares de las fuerzas del orden.

¿Puede California prohibir que ICE use los guantes?

Este es uno de los principales puntos que podrían terminar en los tribunales.

La ley establece expresamente que la prohibición también alcanza a las agencias federales que utilicen estos dispositivos dentro de California.

El gobierno estatal sostiene que California puede establecer reglas sobre determinadas prácticas y equipos de las fuerzas del orden cuando las operaciones federales ocurren dentro de su territorio.

La oficina de Newsom ha señalado que el estado no puede establecer la política migratoria federal, pero sí puede imponer requisitos relacionados con las prácticas policiales y los recursos utilizados dentro de California.

El gobierno federal, en cambio, ha cuestionado iniciativas similares del estado y sostiene que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal.

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