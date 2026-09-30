Hallan sin vida al esposo de María Isabel Quezada Reyes, regidora de Temascalapa

Manuel Jiménez, esposo de una regidora, fue hallado sin vida. Foto: Cuartoscuro

El taxista Manuel Jiménez Monroy, esposo de María Isabel Quezada Reyes, segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa, Estado de México (Edomex), fue localizado sin vida en un camino de terracería de la comunidad de San Mateo Teopancala.

El hallazgo ocurrió en esta localidad del municipio mexiquense, donde fue localizado el cuerpo de Jiménez Monroy. Hasta el momento, con la información disponible, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte ni se ha establecido una causa.

¿Dónde localizaron al esposo de la regidora de Temascalapa?

De acuerdo con los primeros reportes, Manuel Jiménez Monroy fue encontrado sin vida en un camino de terracería ubicado en el poblado de San Mateo Teopancala, perteneciente al municipio de Temascalapa.

El lugar donde fue localizado corresponde a una zona de tránsito local dentro de esta comunidad. La información disponible hasta el momento no precisa cuándo fue visto por última vez ni cuánto tiempo habría permanecido en el sitio antes de ser localizado.

Tampoco se han informado detalles sobre posibles responsables o sobre una hipótesis relacionada con el fallecimiento.

¿Quién era Manuel Jiménez Monroy?

Manuel Jiménez Monroy era taxista y estaba casado con María Isabel Quezada Reyes, quien se desempeña como segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa y llegó al cargo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras conocerse el fallecimiento, Arturo Fuentes, delegado del Partido Verde, expresó sus condolencias a la regidora y a los familiares de Jiménez Monroy.

A través de un mensaje dirigido a su compañera de partido, manifestó su solidaridad con María Isabel Quezada Reyes y sus seres queridos ante la muerte de su esposo.

Autoridades deberán esclarecer las circunstancias del fallecimiento

El hallazgo de Manuel Jiménez deberá ser investigado por las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias de su muerte.

Hasta ahora, la información proporcionada sobre el caso únicamente establece que el esposo de la regidora fue encontrado sin vida en un camino de terracería de San Mateo Teopancala, por lo que cualquier hipótesis sobre las causas o posibles responsables deberá ser determinada a partir de las investigaciones oficiales.

El caso ocurre en Temascalapa, Edomex, y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las diligencias.

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