Buscan a Yamilet “N” por feminicidio de vendedora de tamales en Tepalcingo; le habría prendido fuego

En Morelos, buscan a Yamilet “N” por feminicidio. Foto: Fiscalía de Morelos

En Tepalcingo, Morelos, familiares de María de los Ángeles, vendedora de tamales, exigen justicia luego de que fuera rociada con gasolina y quemada. Según los reportes, una mujer bajó de un automóvil, se acercó a la vendedora y ambas intercambiaron palabras; posteriormente, la agresora presuntamente le roció combustible y le prendió fuego. El hecho ocurrió frente a la iglesia de San Martín durante el fin de semana.

Dos días después, María perdió la vida por las lesiones.

“El Gobierno del Estado de Morelos ha brindado atención y acompañamiento a la familia de la mujer que falleció tras la agresión sufrida en Tepalcingo, desde que tuvo conocimiento de los hechos, a través de la Secretaría de las Mujeres, se mantiene el seguimiento del caso y de las necesidades de apoyo de sus familiares”, indicó el Gobierno de Morelos.

#Morelos | PIDEN JUSTICIA PARA MARÍA DE LOS ÁNGELES



Mientras se lleva a cabo el velorio de María de los Ángeles, mujer que fue rociada con gasolina y quemada en #Tepalcingo, sus familiares exigen justicia. La Fiscalía de Morelos ha emitido una ficha de búsqueda para su agresora. pic.twitter.com/KfFhxc22aO — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) September 29, 2026

Emiten ficha de búsqueda en Morelos

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emitió una ficha de búsqueda de Yamilet “N”, señalada como probable responsable del delito de feminicidio.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de YAMILET “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente mientras no se… pic.twitter.com/7LQZFcIrWE — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 29, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, Yamilet “N” es considerada sustraída de la acción de la justicia, por lo que se difundió su imagen con base en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, difundió su fotografía para solicitar apoyo de la ciudadanía para localizarla.

La dependencia recordó que la señalada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el artículo 13 del mismo ordenamiento.

La Fiscalía solicitó a la ciudadanía que, en caso de reconocer a Yamilet “N”, proporcione información a través del WhatsApp 777 191 99 53, así como de los correos fiscalia.feminicidios@fiscaliamorelos.gob.mx y fiscalia.feminicidios.oficial@gmail.com.

Otro caso parecido en Morelos

La Fiscalía informó sobre la detención de Primitivo “N”, investigado por su probable participación en el feminicidio de Margarita Seceña Martínez, ocurrido el 1 de julio de 2022 en Cuautla.

Según la información de la Fiscalía, ese día, Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N” acudieron al domicilio de la víctima, a quien amenazaron, golpearon, rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

En operativo interinstitucional en Guerrero, detuvimos a Primitivo “N”, probable responsable del feminicidio de Margarita Seceña en Cuautla.



Sumamos 3 detenidos en 48 hrs. Mi reconocimiento a SSPC, CNI, Defensa, GN, AIC y Fiscalía de Guerrero por este resultado.#morelos pic.twitter.com/z5saD7g02b — Fernando Blumenkron🇲🇽⚖️ (@FBlumenkron) September 28, 2026

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía Especializada obtuvo una orden de aprehensión contra Primitivo “N”, quien fue detenido el 27 de septiembre en Guerrero. Posteriormente, fue imputado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras permanece a la espera de la vinculación a proceso.

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