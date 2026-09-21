Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford Foto: AFP

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford murió en un centro de rehabilitación el domingo 20 de septiembre, según información de People.

La revista también recibió una declaración de una representante de Cindy Crawford, así como del padre, Rande Gerber, y su hermana, Kaia Gerber: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Cabe señalar que, de momento, no se sabe cuáles han sido las causas de su muerte. Según el medio TMZ, la autopsia aún no ha concluido y no se ha brindado mayor información al respecto.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber era una figura conocida dentro del mundo del modelaje, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, además de hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber.

Nació en California en 1999 y también llegó a desempeñarse como modelo. Durante su carrera enfrentó algunos episodios que tuvieron atención mediática.

En 2019 fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que un año después apareció en público con un tatuaje en el rostro que decía “MISUNDERSTOOD” (malentendido).

Antes de morir, el joven comenzó a hablar abiertamente sobre su salud mental y los problemas que enfrentaba.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, llegó a mencionar en una entrevista.

El mensaje de Cindy Crawford a su hijo

En sus redes sociales, hace unos meses, la modelo Cindy Crawford compartió una foto de Presley Gerber acompañada de un mensaje por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero”, escribió la modelo.

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