México registra 250 homicidios en la tercera semana de septiembre; Guanajuato encabeza cifras con 29 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la tercera semana de septiembre de 2026, México registró 250 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 29 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 39 homicidios el viernes 18; 39 el sábado 19 y 38 el domingo 20 de septiembre.

La SSPC registró 250 asesinatos entre el lunes 14 de septiembre y el domingo 20 de septiembre de 2026, lo que representa un ligero aumento respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 241.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 29

Homicidios por día y estados con más denuncias

14 de septiembre: 45

Guanajuato: 5

Sinaloa: 5

Estado de México: 5

15 de septiembre: 28

Baja California: 3

Estado de México: 3

Guanajuato: 2

16 de septiembre: 22

Guanajuato: 3

Chihuahua: 3

Estado de México: 2

17 de septiembre: 39

Estado de México: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

18 de septiembre: 39

Estado de México: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

19 de septiembre: 39

Guanajuato: 6

Estado de México: 3

Sinaloa: 2

20 de septiembre: 38

Guanajuato: 5

Estado de México: 4

Sinaloa: 2

Total en la semana: 250

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 42 mil 910 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para después pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rubén Rocha Moya, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en junio 115 y en agosto 113, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Febrero, cuando se denunciaron 104

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de septiembre de 2026, Sinaloa ha registrado 73 homicidios.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios en lo que va de septiembre son los siguientes:

Guanajuato: 74

Sinaloa: 73

Estado de México: 59

Baja California: 55

Chihuahua: 46

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 12 mil 143 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1057, seguido por Baja California con 984 y Chihuahua con 943.

Guanajuato: 1057

Baja California: 984

Chihuahua: 943

Sinaloa: 921

Estado de México: 761

Guerrero: 680

Morelos: 646

Michoacán: 584

Veracruz: 580

Jalisco: 565

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Nayarit: 44

Baja California Sur: 44

San Luis Potosí: 32

Durango: 30

Yucatán: 21

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.