Papa León XIV designa a Jorge Carlos Patrón Wong como arzobispo de Puebla

Jorge Carlos Patrón Wong será el nuevo arzobispo de Puebla. Foto: @IglesiaMexico

Jorge Carlos Patrón Wong será el nuevo arzobispo de Puebla, luego de que el Papa León XIV aceptó la renuncia de Víctor Sánchez Espinosa, quien estuvo 17 años al frente de la Arquidiócesis. El nuevo arzobispo asumirá oficialmente el cargo el próximo 19 de noviembre de 2026.

Jorge Carlos Patrón Wong, nuevo arzobispo de Puebla

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes que el Papa León XIV nombró a monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de Puebla, con lo que se convertirá en el IX Arzobispo de la Iglesia angelopolitana.

El nombramiento se dio después de que el Pontífice aceptó la renuncia presentada por monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien permaneció 17 años al frente de la Arquidiócesis de Puebla.

Víctor Sánchez Espinosa continuará como administrador apostólico

Como parte del proceso de transición, Víctor Sánchez Espinosa continuará temporalmente al frente de la Arquidiócesis de Puebla bajo la figura de Administrador Apostólico, con las facultades conferidas por la Santa Sede, hasta la toma de posesión de su sucesor.

La Nunciatura Apostólica en México comunica a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que su Santidad @Pontifex_es ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles presentada por S.E. Mons. Víctor… pic.twitter.com/qTJph8AuMx — CEM (@IglesiaMexico) September 21, 2026

¿Cuándo asumirá Jorge Carlos Patrón Wong?

La Arquidiócesis de Puebla informó que la toma de posesión de Jorge Carlos Patrón Wong como IX Arzobispo de Puebla se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026.

Los detalles sobre la recepción y la ceremonia de toma de posesión serán dados a conocer posteriormente.

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